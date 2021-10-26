“TÜGVA, yemek yardım paralarını zorla bizden aldı”

Son günlerde sıkça tartışılan, ilimizde de faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA)’da bir dönem kalan, ismini vermek istemeyen genç, sorularımızı yanıtladı. Genç, 2018 seçimleri öncesindeki yurtta hareketliliği, yemek parasının zorla alınması ve yurttan çıkış sürecini anlattı.

“SEÇİM YAKLAŞTIKÇA VAKIFTA KIPIRDANMALAR BAŞLADI”

İlk başlarda siyasetten uzak bir yapı vardı. Sadece cumhurbaşkanı ağırlıklı söylemler yer alıyordu. ‘Neden siyaset yapıyorsunuz’ diye sorulduğunda cumhurbaşkanlığının siyaset ötesi bir makam olduğunu söylüyorlardı. Seçim yaklaştıkça vakıf içerisinde kıpırdamalar olmaya başladı. Bazı arkadaşların gece vakitlerinde duvarlara yazı yazmaya gittiklerini duydum. Sonraki günlerde her yerde ‘Türkiye evimiz Erdoğan babamız’ yazısını yazılı görünce onların olduğunu anladım. Cumhurbaşkanının katıldığı bir etkinliğe yürüyüş yaparak gitmişlerdi.

“ZORLA BİZDEN ALINDI”

Biz yurtta kalırken o dönem ortasında devlet bir kanun çıkardı. Vakıf yurtlarında kalan öğrencilere yemek yardımı yapılacaktı. Yardımlar bizim hesaplarımıza yapılacaktı ama yurt o yardımı devlet yurda yapıyor diye zorla bizden almıştı. Zorla imzalattıkları kâğıtlar ile yardımları kendileri aldılar. İmzalamazsak ‘yurtta yemek yiyemeyeceğimizi’ söylediler. Sonraki senelerde yurt fiyatını daha pahalı yapıp yemek ücretlerini öğrencilere bıraktılar. Vakfın bir de evleri vardı. Hiç gitmedim kaç tane olduğunu bilmiyorum ama orada kalanlar da vardı.

“ÇIKIŞ SÜRECİ ZOR OLUYOR”

Zaman geçtikçe siyasi söylemler daha da arttı. Yerel seçimler öncesi herkesten muhakkak oy kullanmasını istediler. Bunun beka meselesi olduğunu söylediler.Vakıf'a üye olmak sadece bir kağıda imza atmak kadar kolayken üyelik sonlandırma o kadar kolay olmuyor. Üyeliğin sonlandırılması için genel merkeze dilekçe yazılması isteniyor. Üye olmak süreci ne kadar kolay ise çıkış süreci de bir o kadar zor oluyor.