Kadınlar takipte! Valilik, Belediye ve Emniyet izleniyor

İlk izleme çalışmaları sonrası Birlik üyesi kadınlar ve birlikte çalıştıkları kadın dernekleri bugün sabah saatlerinde bir araya gelerek çalışmayı değerlendirdi. Türk Kadınla Birliği Başkanı Aysel Baladın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Proje Bölge Mentörü Zeynep Göknil Şanal, Proje Ekibi Ebru Çakır, TÜKD Kocaeli Şube BaşkanıDemet Gülen, KYÖD Başkanı Didem Turan, Kocaeli Kadın Platformu adına Selda İlgöz, Kocaeli Barosu adına Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Yardımcı Başkanı Buse Arslan katıldı.

VALİLİK, İZMİT BELEDİYESİ VE İŞKÜR İZLEMEYE ALINDI

Proje kapsamında Kocaeli’de Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi, Lotus Kadın Dayanışma Derneği ve Kocaeli Barosu tarafından yapılan izleme çalışması kapsamında İzmit Belediyesi, Kocaeli İŞKUR, Kocaeli ŞÖNİM ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yaptığı kadın çalışmaları takibe alındı. Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi Çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılık konusunda İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR’u takibe alırken İl insan hakları kurulları ve Kadına Yönelik Şiddet İl Koordinasyon Kuruları konusunda Kocaeli Valiliğini takibe aldı.

BARO EMNİYETTEN BİLGİ ALDI

Çalışma kapsamında Lotus Kadın Derneği ise Ayrımcılık ve şiddeti önlemeye ilişkin mekanizmalar konusunda Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ni (ŞÖNİM) takibe aldı. Kadınların Hukuki Yardıma Erişmesi ve Kadına Yönelik Şiddete Koruma ve Önleme Tedbirlerinin İzlenmesi konusundaki izlemeyi ise Kocaeli Barosu gerçekleştirdi. Baro Emniyet Müdürlüğünü ve Kocaeli ŞÖNİM’in çalışmalarını takibe alıp konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

OCAK AYINDA BAŞLADI

Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Avrupa Birliği Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin de ortak olarak katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesini 2020 Ocak ayında başlatmıştı.

35 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR

35 ilde yürütülen Proje, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılmasını, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

YÜZ YÜZE TOPLANTILAR BAŞLADI

Proje ile ilgili bilgi veren Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aysel Baladın uzun süredir online olarak yürütülen projenin ilk yüz yüze toplantısını geçtiğimiz günlerde Sakarya’da yaptıklarını ifade ederek, “Bilecik, Bursa, Bolu, Kocaeli ve Sakarya illerimizin temsilcileri ile bir araya geldik. Orada Kocaeli koordinatörümüz Ebru Hanım bilgilendirme çalışması yaptı. Şimdi de sizleri projenin geldiği nokta ile ilgili bilgilendirecek” dedi.

“UYGULAYICILARI MOTİVE ETMEK”

Proje Ekibi Sorumlusu Ebru Çakır proje ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunda şu ifadeleri kullandı: “Projemiz Ocak 2021’de başladı. Kadına yönelik şiddete ve kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen bir proje. Bu kapsamda elimizi güçlendiren bir takım güvencelerimiz var. Hem uluslararası sözleşmeler hem de yasalar. Bunların bilinirliğini sağlamak, yerelde bunları uygulamak ve asıl uygulayıcıların bunları uygulaması konusunda motive etmek. Görev ve sorumluluklarını hatırlatmak amacı ile geliştirilen bir proje. Proje çerçevesinde bir takım faaliyetler yürüttük. Pandemi nedeni ile pek çok faaliyetimizi online yaptık. Eğitimlerimiz oldu. Eylem planı hazırlık toplantıları neticesinde bilgilendirmeler gerçekleştirdik.

300’DEN FAZLA KURUM İZLENDİ

Projemiz 7 bölge 34 ilde yürütülüyor. 34 ilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Projenin en önemli amaçlarından bir tanesi yerelde yapılacak olan izlemeyi yereldeki örgütler ile birlikte gerçekleştirmek ve onların karar vermesini sağlamak. Biz proje ekibi olarak şunu yapalım demedik, işin özünde olan yereldeki bileşenlerin istekleri doğrultusunda izlemeleri gerçekleştirdik. İlk izleme sonuçlarını raporladık. Bölge raporları hazırlandı. Ben de 34 ildeki raporları genel bir rapor haline getirdim. Birinci izleme çerçevesinde 272 tane örgüt, BARO ve Üniversite gibi kuruluşlar 300’den fazla kurumu izlediler.

“5 BİNDEN FAZLA SORU SORDUK”

Kadına yönelik şiddet anlamında hangi çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda sorumluluklarını yerine getiriyorlar mı? İyi yapılan şeyler neler. Bunları görünür kılmak için çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kurumlara 5 binden fazla soru sorduk. Bu sorular ile birlikte gelen cevaplar oldu, eksik gelen cevaplar oldu, hiç gelmeyen cevaplar oldu. Biz bunların hepsini bir veri olarak kabul ettik. Kasım ayında ikinci izleme çalışmasını sonuçları ile birlikte bir kitap haline getireceğiz”

“KOCAELİ VALİLİĞİ CİDDİYE ALDI”

Proje Bölge Mentörü Zeynep Göknil Şanal ise Kocaeli’de yapılan çalışmaları anlattı. Şanal açıklamasında; “Kocaeli’de neler yaptık. Türk Kadınlar Birliği istihdam alanı ile ilgili bir izleme çalışma yaptık. İŞKUR’a ve İzmit Belediyesine kadınların çalışma hayatına yönlendirilmesi ve kazandırılması ile ilgili yaptıkları çalışmaları ile ilgili sorular soruldu. İl İnsan Hakları Kurulları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulları İle ilgili valiliğe dilekçe verdik. Valilik bu işi ciddiye aldı. Bütün kaymakamlıklarına yönlendirmiş soruları. Bütün kaymakamlıklardan cevap gelmiş. Yarım paragraflık cevap veren Valilikler de var. Her ilçeden cevap gelmesi çok hoşumuza gitti. Bu durum Kocaeli ve Sakarya’da var.

“BİRİLERİ BİZİ İZLİYOR ALGISI YARATMAK İSTİYORUZ”

30 kadın derneğimiz vardı. İlk başta hepsi yanımızdaydı zamanla ayrılanlar oldu. ŞÖNİM’e dilekçe verildi ve izleme yapıldı. Bir de BARO var. Bu kapsamda Emniyet’e ve ŞÖNİM’edilekçe verdi Baro. Sistematik izleme insana çok şey öğretiyor. Hakikaten büyük bir şey. Bu çalışamaya katılmak bile yereldeki örgütler için güzel bir şey. Dernekler mevzuatlara hakim oldu. Nasıl savunuculuk yapacaklarını öğrendiler. Yerel örgütlere katkısı var. Bu proje ile bu işin bitmesini istemiyoruz. Örgütler kendileri izleme yapmaya devam etsinler. Resmi Kurumları harekete geçiren durumlar bunlar. “Kadınların istihdamını arttırmak için neler yapıyorsunuz?” diye soruyoruz ve bu görevlerini onlara hatırlattık. Birileri bizi izliyor algısını yaratmak istiyoruz. Kadınların bu ülkede başardıklarını kimse başaramadı. Maalesef son dönemde parmaklarımızdan kayıp gidiyor. Önceki bunları başaran gücü geri kazanmalıyız. Birilerine buradayız gitmedik dememiz lazım.”