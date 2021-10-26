Eray Bakışgan, hem toplumun hem de sporun tam kahlbinde

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Derince Yavuzspor deneyimli bir orta saha oyuncusu ile anlaştı. 33 yaşındaki Eray Bakışgan, lacivert beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Ancak Eray’ı diğer futbolculardan ayıran özellikleri var

YAŞLARIMIZ VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN

Deneyimli futbolcu, İzmit Belediyesi’ne ait, Tüysüzler Mahallesi’nde yer alan Yıldızlar Otizm Spor Okulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev alırken otizmli çocuklara sporun tüm güzelliklerini aşılıyor. İnsan odaklı bir iş hayatı olan Eray’ın bir diğer özelliği ise yaşlılarımızla yakından ilgilenirken yüksek seviyede hayvan sever bir kimliğe sahip. Huzur evleri ve hayvan barınaklarına sürekli ziyaretlere giden Eray, huzur evlerindeki yaşlılarımızın gönüllerine, barınaktaki sokak hayvanlarının ise midelerine dokunuyor.

SEYYAH GİBİ GEZDİ

Pendikspor alt yapısında yetişen sporcu sırası ile Kartalspor, Türk Telekom, Çanakalle Gelibolu, Çanakkale Dardanel, Karadeniz Ereğli, Kuşadasıspor, Birecik Belediyespor, Gazitepespor, Zeytinburnu, Tavşanlı Belediyespor, Tokat Turhal, Maşukiyespor, Bitlis Yıldırım, Sapanca Gençlik, Maltepe Küçükyalı, Zongudak Kozlu Belediye ve Sakarya Hendekspor takımlarında da başarı ile forma giydi.