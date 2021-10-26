26 Eki 2021 - 14:00- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:01

Körfezli Kick Boks’çulardan tam 25 madalya geldi
Körfezli Kick Boks’çulardan tam 25 madalya geldi mask
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, İzmit’teki Kick Boks Cumhuriyet Kupası’nda rüzgar gibi esti. 27 sporcu kupadan 25 madalya ile döndü

TULUM ÇIKARDILAR

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcuları 23-24 Ekim’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kick Boks Cumhuriyet Kupası’nda adeta tulum çıkardı. Gençlerbirliği Spor Kulübü Tekvando hocası Nevzat Aydemir önderliğinde kupaya 27 sporcu ile katılan Körfez Belediyesi, yaş gruplarında turnuvadan 25 madalya ile döndü.

ŞAMPİYONLUK POZU

Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü ayrıca ferdi olarak 27 madalya dışında Point Fight stilinde de 3.’lük kupasını almayı başardı. Başarılı sporcular turnuva sonrasında toplu halede poz verdi. Antrenör Nevzat Aydemir, bundan sonraki turnuvalarda da Körfez Belediyesi’ni ve ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalara başladıklarını belirtti.

 

26 Eki 2021 - 14:00 - Spor

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