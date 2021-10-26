Akademi Yüzme’den süper bir başarı daha

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 9-10 yaş yüzme yarışları hafta sonunda Gebze Yüzme Havuzu’nda yapıldı. 12 kulübün katılımı ile yapılan yarışlarda 250’e yakın sporcu kulaç attı. İlimizin başarılı kulüplerinden Akademi Yüzme, yarışlara 18 sporcusuyla iştirak etti ve alkışlandı

YENİ BİR BAŞARI DAHA

8 kız 10 erkek sporcuyla yarışlara katılan Akademi Yüzme Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başantrenör Alpaslan İşcan nezaretinde uzun zamandır bu yarışlara hazırlanan sporculara haftanın 6 günü diğer antrenörler Günay Tunaboylu, Tugay Hal, Orçun Büyükuyan, Neslihan Bilgin ve Furkan Kalyesiz eşlik ediyor.

KIYASIYA MÜCADELE

Cumartesi ve pazar günleri yapılan 9-10 yaş yarışlarında Akademi Yüzme Kulübü’nü kızlarda Ela Onar, Duru Beren Çulha, Azra Kara, Nehir Demir, Betül Orbay, İpek Şahin, Eslina Zebek ve İpek Demirbaşak temsil ederken erkeklerde ise Yusuf Şahintürk, Yusuf Atasoy, Egemen Yıldız, Ömer Ege Tüysüz, Eymen Kanpara, Abdullah Özdemir, Korhan Erdoğan, Umut Ömer Arı, Furkan Mutlu ve Metehan Kaya kıyasıya mücadele etti.

KATILAN KULÜPLER

Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarına Akademi Yüzme, Çayırova Eğitim Yüzme, Kocaeli Yüzme, Körfez GB, Yıldızlar Yüzme, Marmara Dinamik, Gebze Denizyıldızları, Gebze GHİM, Karamürsel Sualtı Kulübü, Anibal Yüzme, Çınarlı Yüzme, Gebze Su Sporları Kulübü katıldı.

ENGİN KATER’DEN TEBRİK

Akademi Yüzme Kulübü Başkanı Engin Kater yarışlar sonrasında açıklama yaparken, minik sporcularımız uzun zamandır bu yarışlara hazırlanıyordu. Sporcularımızın birçoğu derece yaptı. Bayrak yarışlarında da dereceler geldi. Başta antrenörlerimiz olmak üzere yarışan sporcularımızı tebrik ediyorum, tabiki sporcularımızın velilerini de unutmuyoruz. Biz burada bir aileyiz Akademi Yüzme Kulübü olarak uzun vadede daha yapacak çok işimiz var. Bu arada 2 Kasım’da yapılacak olan Yüzme Federasyonu başkanlık seçiminde Akademi Yüzme Kulübü olarak yeni başkan adayı Uğur Orel’i destekliyoruz’ dedi.