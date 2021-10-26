26 Eki 2021 - 14:01- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:03

İzmitli Periler Elazığ yolcusu
İzmitli Periler Elazığ yolcusu mask
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2.Haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve adeta idman yapan İzmit Belediyeli Periler, pazar günü Elazığ İl Özel İdare takımının konuğu olacak

BEŞİKTAŞ’I YENDİLER

Ligde genç bir kadroyla devam eden ve geleceğe yatırım yapan Beşiktaş HDI Sigorta kadınlarını konuk eden İzmitli Periler, ilk maçtaki Ormanspor bozgununu telafi etti. Rakibini 85-67 gibi beklenen bir farkla yenen UMF İzmit Belediye, pazar günü Elazığ İl Özel İdare takımına konuk olacak. Zor günler yaşayan Elazığ ekibi bugün de erteleme maçını Nesibe Aydın ile oynadıktan sonra, bu maça yorgun çıkacak.        İzmitli Periler, üçüncü hafta ikinci galibiyeti alarak orta sıralarda yerini sağlamlamak istiyor.

26 Eki 2021 - 14:01 - Spor

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