26 Eki 2021 - 14:03- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:04

Sultanlar’a çifte darbe
Sultanlar’a çifte darbe mask
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TVF Türkiye Kadınlar 2.Voleybol Ligi 4.Grup temsilcilerimiz İzmitspor ve Cadence Gölcük İhsaniyespor takımları iki yenilgiyle ikinci haftayı üzüntüyle kapadı

İZMİTSPOR TUTUNAMIYOR

Ligin yenisi İzmitspor, iç sahadaki maçında Sakarya Gelişimspor ekibini konuk etti. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçı 3-0 kaybeden İzmitspor, 10-25, 18-25 ve 22-25’lik setlerle varlık gösteremedi. İlk hafta galibiyetle başlayan İhsaniye ise ikinci maçında ilk yenilgisini Bozüyük’te aldı. Gölcüklü Sultanlar, Bilecik Bozüyük merkez Spor Salonu’ndaki maçta Bozüyük Belediyespor’a 23-25, 25-23, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-1 yenilmekten kurtulamadı. 3.Hafta maçlarında 31 Ekim Pazar günü derbi maçında İzmitspor ile Cadence Gölcük İhsaniyespor Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda karşılaşacak. Maç 14.00’te başlayacak. 2.Hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve 3.hafta programı şöyle…

26 Eki 2021 - 14:03 - Spor

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