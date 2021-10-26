26 Eki 2021 - 14:04- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:06

Amatörler dikkat !..
Amatörler dikkat !.. mask

2021-2022 Sezonu BAL, Süper Amatör Lig ve 1.Küme müsabakaları bu hafta sonu başlayacağından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28.10.2021 Perşembe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatile girecek olması sebebiyle, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kulüplerin lisans işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

26 Eki 2021 - 14:04 - Spor

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