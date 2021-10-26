Metin Diyadin: Kocaeli tahmin ettiğimiz gibi oynadı

1.Lig ekibi Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 kazandıkları Kocaelispor maçında yeşil siyahlı rakiplerini nasıl oynayacağını tahmin ettiklerini bunda da yanılmadıklarını belirtti.

HER MAÇ FİNAL HAVASINDA

Diyadin maçın ardından şu sözleri kaydetti: Son 4 haftada 10 puanlık bir çıkışımız vardı. Milli maç arası ve bay geçtiğimiz haftayla beraber 3 haftalık ara oldu. Kocaeli muhteşem taraftarı, kadro derinliği ve bütçe olarak zor bir deplasmandı. Her maçı final havasında oynama zorunluluğumuz var. Maç konuşmasında oyuncularıma “Sadece bu maçı düşünün” dedim.

GERİYE DÜŞTÜK, ÖNE GEÇTİK

Kocaeli’nin Dino, Benhur, Pereira ile birlikte kontra atakta etkili olacağını biliyorduk. Gol de öyle oldu. Süre geçtikçe oyun üstünlüğü bize geçti. Yenilsek bize yazık olurdu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa oynayan Kocaeli’ye karşı geriden gelip öne geçtik. Kazanmak bizim adımıza iyi oldu. Çıkışımızın devamı oldu. Önümüze bakıyoruz.

OYUNA AĞIRLIĞIMIZI KOYDUK

Bu ligde herkesin birbirini yenme şansı var. Bu tip maçları kazanmanın devamını getirdiğinizde önemi artar. İnşallah çıkışımız devam eder. Taraftarı arkasına almış bir Kocaeli’nin, 22-23 yaşında yaş ortalaması olan takıma karşı oynarken dönemsel sıkıntıları olacağını biliyorduk. Kontra ataklarda organizeyi iyi yaptık. Oyuna ağırlığımızı koymaya başladık.

SKORA TAKILMADAN OYNUYORUZ

İlk yarı yine pas trafiğini yapabildik ama 3.bölgede çoğalma sıkıntısı yaşadık. İkinci yarı fiziksel olarak ayakta biz kaldık. Bu da bizi galibiyete götürdü. Belki de Kocaeli’nin 1-0’ı koruma güdüsü de bunu sağladı. Belli bir oyun formatını tutturmak lazım, önde olmak çok önemli değil. Bizde oyuncularımızdan skora takılmadan oynamasını istiyoruz.