26 Eki 2021 - 14:06- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:08

Dünyanın ünlü balık avcıları Değirmendere’de buluşuyor

4.Uluslar Arası Balık Tutma Yarışması Değirmendere’de yapılacak
Dünyanın ünlü balık avcıları Değirmendere’de buluşuyor mask

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği organizasyonunda, Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, Değirmendere Sahili, 4.Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na ev sahipliği yapacak

9 ÜLKEDEN 91 USTA OLTA BALIKÇISI KATILACAK

Yarışmaya bu yıl; Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda, Tunus ve ülkemizden olta balıkçılığının usta isimleri katılacak. 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde, 91 usta olta balıkçısının katılımıyla başlayacak yarışma, 31 Ekim Pazar günü saat 11.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, olta balıkçılığı tutkunlarını cumartesi ve pazar günü izleyici olarak Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’ne davet etti.

26 Eki 2021 - 14:06 - Spor

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