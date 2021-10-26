Kartingde favoriler kazandı

Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master olmak üzere 4 ayrı kategoride toplam 32 sporcunun mücadele ettiği hafta sonunda, yağışlı havanın da etkisiyle oldukça çekişmeli yarışlar gerçekleşti.

Tüm kategorilerde koşulan üçer yarışın ardından, Mini kategoride şampiyona lideri Dynamic Racing Team’den İskender Zülfikari bir kez daha birinciliğe uzanarak liderliğini sürdürdü. Aynı takımdan Teoman Hoskin‘in ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Erin Ünlüdoğan oldu. Junior kategoride şampiyona lideri Sarp Arhan Or birinciliği kazanırken, Emre Ergör Karting Team’den Batı Ege Yıldırım ikinci ve Dynamic Racing Team’den Hakkı Dorum üçüncü olarak podyuma çıkan isimler oldular. Senior kategoride ise bu yarış öncesinde kategorisinde lider durumda bulunan Zekai Özen bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkarken, Dynamic Racing Team’den Kerim Sülyak ikinci ve uzun bir aradan sonra yeniden pistlere dönen Gün Taşdelen de üçüncü sırada yer aldı.

8 KADIN PİLOT PİSTE ÇIKTI

Toplam 8 kadın sporcunun piste çıktığı organizasyon sonunda; Mini kadınlarda BOM Karting pilotları Zeynep Büyükpınar birinci ve Ada Karayel ikinci olurken, Junior kadınlarda Dynamic Racing Team’den Ayşe Çebi birinciliği ve Leyla Sülyak da ikinciliği elde etti. Senior kadınlar kategorisinde ise birinci Emre Ergör Karting Team’den Sude Yurdagül, ikinci Dynamic Racing Team’den Seda Kaçan ve üçüncü de Dynamic Racing Team’den Sena Savaşer oldu. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası, 6-7 Kasım tarihlerinde Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 8. ayak yarışları ile devam edecek.