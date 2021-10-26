26 Eki 2021 - 14:08- Spor G: 26 Eki 2021 - 14:09

Poomseciler Mamak yolcusu
Poomseciler Mamak yolcusu mask

Tekvando Poomsee Türkiye Şampiyonası Mamak’ta yapılacak. Kocaelili sporcuların favori olacağı şampiyona için geri sayım başladı. Mamak Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyona 28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

"MAMAK ŞAMPİYONLARIYLA ANILACAK"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki gençlerimizde bu fırsatları iyi değerlendirecek ve Mamak şampiyonlarıyla anılacak” dedi.

26 Eki 2021 - 14:08 - Spor

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