Bisikletçiler Kartepe’de buluşuyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nda Türkiye genelinden katılan 300 sporcu mücadele edecek
SEMBOLİK BAŞLANGIÇ BELEDİYENİN ÖNÜNDEN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı 31 Ekim Pazar günü yapılacak. Kartepe Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 11.00’de toplu gösteri çıkışı yapılacak. Tek etap halinde yapılacak olan yarışmada 300 sporcu mücadele edecek. Bisiklet tırmanma yarışının startıArslanbey Meslek Yüksek Okulu önünden verilecek.
7 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK
Arslanbey Dağ Yolu’nda 18 km’lik güzergah boyunca yapılacak olan yarışlar Büyük Erkekler(+19), Genç Erkekler (+15), Büyük Kadınlar (+19), Genç Kadın (+15), Master Erkek (+30), Master Erkek (+40) ve Master Erkek (+50) olmak üzere 7 kategoride mücadele edilecek. Heyecan, KartepeGreen Park Otel önünde son bulacak. 7 kategoride ilk 3’e giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.