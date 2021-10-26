Yeni peri Marina İzmit’e geliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor, Litvanya yıldız şutör gard Marina Solopova’yı Türkiye’ye getiriyor. Kristina Higgins’in de Sepsi takımından arkadaşı olan Milli sporcunun bugün İzmit’te olacağı öğrenildi
SAKATLANAN GABRIELA’NIN YERİNE
85-67 kazanılan Beşiktaş maçının son çeyreğinde rakibine çarptıktan sonra yere düşen ve sağ diz ön çapraz bağlarını koparan Rumen sporcu Gabriela Margenian sezonu kapatmıştı. Mavi yeşilli yönetim Gabri’nin eksikliğini doldurmak için harekete geçti ve yaptıkları araştırmaların ardından Marina Solopova ile anlaşma yoluna gitti. Bugün İzmit’e gelecek olan Litvanyalı Milli yıldızla anlaşılması bekleniyor.
GÜÇLÜ VE AGRESİF
1.81 boyunda, 2 ve 3 numara pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Solopova güçlü ve agresif bir oyun tarzına sahip. Dış şut tehdidi de bulunana Solopova’nın özellikle pota altı girişimleri oldukça etkili. Türkiye’de daha önce Edremit Belediye ve Konak Belediyede oynayan Solopova son olarak Romanya’nın Sepsi takımında forma giydi ve Euro Cup’taki 6 maçta 9.2 sayı, 3.8 ribaunt ve 3.2 asist ortalamaları ile oynadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.