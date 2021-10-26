Kupada rakip Bayburt İ.Ö.İ.

Son lig maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve İstanbul’dan Can Cengiz’in yöneteceği mücadele, saat 13.00’te başlayacak, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak

FARKLI KADRO BEKLENİYOR

Üst üste 4 maç kazandıktan sonra Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olan Kocaelispor kupa mesaisi yapacak. 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 maçta 5 galibiyet elde eden Bayburt İl Özel İdare karşısında tur için sahaya çıkacak olan yeşil siyahlılar, maçta farklı bir kadro ile yer alacak. Buna göre Kocaelispor’un kalede İsmet ya da Doğukan, savunmada Semih, Denizalp, Alpay, Taha Batuhan, önlerinde Diop ve Yiğitali, sağda Dilaver, solda İsa, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ileride ise Mevlüt Erdinç 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.