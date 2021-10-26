Amatörde pandemi kuralları uygulanacak

Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme, 2.Küme ve U-18 Liginde oyuncu değişikliği 5 olarak uygulanacak. Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme, 2.Küme ve U-18 ve U-16 kategorilerinde “Aşı Sertifikası” olan futbolcular oynayabilecek. Saha içerisine giren “Saha İçi Giriş Kartı” olan yönetici ve teknik ekip de aynı şekilde “Aşı Sertifikası” çıkartmak zorunda olacak. Sertifikası olmayanlar il sınırları içinde oynanacak her maçtan en fazla 48 saat önce, il dışındakiler ise en fazla 72 saat önce Sağlık Bakanlığı 'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuarlarda Covid-19 PCR testi yaptıracak.

HER MAÇ İÇİN GEÇERLİ

Aşı takvimi doğrultusunda iki doz aşı olan ve 2. dozun üzerinden 14 gün geçen, ya da Covid-19 hastalığı geçirmiş olup, bir doz aşı olan kişiler aşı sertifikasını göstererek müsabaka isim listesinde yer alabiliyor. Müsabaka oynayacak kulüp yetkilileri, müsabakadan 30 dakika önce müsabaka isim listesinde yazılı tüm futbolcu, yönetici ve teknik ekibin Aşı Sertifikalarının ve PCR Test sonuçlarının çıktıları ile birlikte ekte yer alan takip formunu saha komiserleri aracılığıyla sağlık memuruna teslim etmek zorunda ve bu işlem her maç için geçerli olacak.

18’DEN 21’E ÇIKTI

Tüm amatör liglerde de esami listesi futbolcu sayısı bu sezon 18 kişiden 21 kişiye çıkartıldı. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1’inin yazılmaması halinde, müsabaka isim listesine 20 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 19 kişi, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 17 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 16 kişi yazılabilecek.