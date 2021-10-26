Söğüt: Körfez’i en iyi şekilde tanıttık

Körfez Belediyesi’nin stant açarak ilçenin yöresel ve tarihi değerlerini tanıttığı Antalya 11. YÖREX Fuarı geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Körfez standı büyük ilgi görürken standı ziyaret edenlere kiraz lokumu ikram edildi, ilçeyi tanıtan broşür ve dergiler verildi. Başkan Şener Söğüt de başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Antalya EXPO Center Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin her bölgesinden katılımın olduğu fuarı ziyaret etti.

HALI DOKUDU

Körfez Belediyesi’nin standını ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, Körfez’in turizm potansiyelini, tarihi ve kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla YÖREX Fuarı’na katıldıklarını belirterek, “Ben tüm ziyaretçilerimizi Körfez’in güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyorum” dedi.Söğüt, standı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet ederek Körfez’in güzelliklerini aktardı. Vatandaşlara kiraz lokumu da ikram eden Söğüt, Hereke Halısı’nın da başına geçti ve ilmek attı.