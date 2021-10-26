26 Eki 2021 - 15:08- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:09

Kocaman, 32 mahalle muhtarını dinledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlarla periyodik değerlendirme toplantısında bir araya gelerek ilçe projeleri ve genel gündem üzerine istişarede bulundu
Kocaman, 32 mahalle muhtarını dinledi mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve 32 mahalle muhtarı ile belediye meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Kocaman, mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinlerken yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

“SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”

Başkan Kocaman, “Kartepemiz gelişmekte olan bir ilçe. Nüfusumuz arttıkça altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ihtiyaçlarımız da artacak. Devletimizden ve sizlerden aldığımız güç ve destek ile en iyisini yapma gayretinden vazgeçmeyeceğiz. Halkımıza, bize güvenenlere karşı sorumluluğumuz büyük” dedi. 32 mahalle muhtarı tek tek söz alarak ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirirken yapılan çalışmalardan dolayı Kocaman başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler.
# Mustafa, Kartepe, sağlık, eğitim

26 Eki 2021 - 15:08 - Gündem

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