Kocaman, 32 mahalle muhtarını dinledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve 32 mahalle muhtarı ile belediye meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Kocaman, mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinlerken yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
“SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”
Başkan Kocaman, “Kartepemiz gelişmekte olan bir ilçe. Nüfusumuz arttıkça altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ihtiyaçlarımız da artacak. Devletimizden ve sizlerden aldığımız güç ve destek ile en iyisini yapma gayretinden vazgeçmeyeceğiz. Halkımıza, bize güvenenlere karşı sorumluluğumuz büyük” dedi. 32 mahalle muhtarı tek tek söz alarak ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirirken yapılan çalışmalardan dolayı Kocaman başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.