26 Eki 2021 - 15:09- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:10

“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var”

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, il divan toplantısında yaptığı konuşmada, “Yeni nesilleri inşa etmedeki sorumluluğumuz devam ediyor” dedi
“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var” mask

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi eylül ayı çalışmalarını değerlendirdiği il divan toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Körfez’de gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Gençlik Derneği’nin il ve ilçe yönetimleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını derneğin Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı gerçekleştirdi. Anadolu Gençlik Derneğinin İl ve ilçe teşkilatlarına hitap eden Halıcı; derneğin misyonuna vurgu yaparak tüm insanları hiçbir ayrım gözetmeksizin derneğin temsilciliklerine beklediklerinin altını çizdi.

“ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYALIM”

Halıcı, “Bizler gönüllü bir hareket olarak yaptığımız işleri belirli bir bilinçle yapıyoruz. Bizim bir hedefimiz var: Anlam arayışı olan gençlerin ellerinden tutmak ve onlarla hemdert olmak istiyoruz. Onlarca yıldır Ortaokuldan üniversitelere kadar pek çok genç kardeşimiz ile tanışıyor, onlarla yeni bir süreç inşa ediyoruz. Çalmadık kapı bırakmadan tüm kardeşlerimize ulaşmak suretiyle yeni çağın getirdiği onlarca sorunun üstesinden gelmeliyiz. Yeni nesilleri inşa etmedeki sorumluluğumuz devam ediyor” dedi.

26 Eki 2021 - 15:09 - Gündem

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