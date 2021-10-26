26 Eki 2021 - 15:09- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:11

Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları sürüyor

Başiskele’de çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla hizmete açılan Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları devam ediyor
Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları sürüyor mask

Başiskele Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde 250 metrekarelik modern ve nezih bir binada binlerce çocuk kitaplarıyla ilçenin her yerinden minik kitapseverleri ağırlayan Başiskele’nin ilk çocuk kütüphanesine yoğun ilgi devam ediyor. Her cuma günü Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri tarafından kütüphanede düzenlenen atölye çalışmalarına ilçede eğitim gören ilkokul öğrencileri katılım sağlıyor.

HEM KİTAP OKUDULAR HEM DE ETKİNLİK YAPTILAR

Öğretmenleri rehberliğinde Başiskele Çocuk Kütüphanesi’ne Yeniköy Hayat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, kitap okumanın yanı sıra kütüphane eğitmenleri tarafından hazırlanan atölye çalışmalarına da katıldılar. Hayatımızdaki Matematik konulu atölye çalışmasına katılan öğrenciler,günlük hayatımızda kullanılan matematiksel şekil, cisim ve uygulamaları yaşayarak öğrendiler. Keyifli ve unutulmaz anlar yaşayan çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.
# Başiskele, eğitim, çocuk

26 Eki 2021 - 15:09 - Gündem

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