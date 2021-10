"Davutoğlu, Kocaeli’nin öneminin farkında"

2019 yerel seçimlerine Gebze Belediye Başkan adayı olarak bağımsız şekilde giren ve 16 bin 200 oy alanSerap Çakır, Gelecek Partisi İl Başkanlığı’na atandı. Çiçeği burnunda başkan Çakır, hem 2019 yerel seçimlerindeki süreci hem de Gelecek Partisi’nde yapacakları değişiklikleri gazetemize anlattı. Çakır, iki ilçede değişiklik olacağını belirtirken geçtiğimiz haftalarda yapılan il başkanları toplantısı hakkında da konuştu. Çakır, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun Kocaeli’ye verdiği öneme de değindi.

Son yerel seçimlerde aday olmaya nasıl karar verdiniz?

Benim adaylığım bir partidendi. Daha sonra ittifak olunca ayrıldım. Bazı nedenlerden dolayı partiden de tamamen bağımı kopardım. Benim ismim aday olarak açıklandıktan sonra oldukça ses getirmişti. Çekildikten sonra da bayağı bir sıkıntı yarattı. Bağımsız ya da başka partiden gir diye halktan baskı gördüm; seçimde beni görmek istediler. O şekilde deneyelim diye düşündüm. Tamamen akışına göre gelişen bir süre.

“2 AY BANA SÖYLENMEDİ”

O süreçte MHP’den neden ayrıldınız?

Seçimde ben Gebze’nin tek ve kesin adayı olarak çıkarıldım. Onların ısrarıyla aday olarak çıkarılmışken ittifak yapılmıştı. Bu durum 2 ay bana söylenmedi; ‘yok öyle bir şey’ denildi. Neden bekletiliyorum dediğim zaman bir cevap alamadım. Ankara’ya gittiğimde öğrendim ittifak görüşmeleri olduğunu. Döndükten sonra da adaylıktan çekildiğimi açıkladım.

Gelecek Partisi’ne geçme süreciniz nasıl oldu?

Ben siyasete 1,5 yıl kadar ara verdim; hatta kafamda tamamen bitirmiştim. Denedim, seçim yaşadım. Başarılı da bir sonuç çıkarttım. Kazanıp kazanmamak mesele değil, sonuç başarılıydı. Gerek de görmedim, sadece işlerimle ilgileneyim diye düşünürken bu kadar potansiyel olunca da partiler rahat bırakmıyor. O 1,5 yıl seçimin yankıları bitmedi. ‘O partiye mi geçecek, bu partiye mi geçecek’ diye konuşuldu. Ara ara teklifler de geldi ama Gelecek Partisi Gebze İlçe Teşkilatı yeni kurulduğunda 15 gün filan olmuştu ilçe başkanı geldi. Normal ziyarete geldi sandım. ‘Seni aramızda görmek istiyoruz, Gelecek Partisi’ne katılmanı istiyoruz’ diye teklif getirdi. Ben şaşırdım; kabul etmedim. Ertesi gün tekrar geldiler, ertesi gün yine… 3 ay boyunca her gün aradılar, geldiler. Olmaz, daha erken derken ‘sen tamam diyene kadar biz her gün geleceğiz’ dediler.

“SAĞ-SOL GİBİ GÖRÜŞLER ARTIK KALMADI”

Bu arada da biraz düşündüm. Öyle ya da böyle burada olduğum sürece bu siyaset bitmeyecek. Bir yerden başlamak gerekiyor. Seçim zamanı da 40 günde yaptığım çalışma sonucu 16 bin 200 oy aldım. Baya da zor oluyor çalışmaları son ana sıkıştırmak. Yeni bir partinin benim için daha iyi olacağını düşündüm. En azından birlikte tanınırız, birlikte büyürüz mantığı yürüttüm. Gelecek Partisi genel başkanımız zaten tartışılmaz bir isim. Partinin ideolojisi bana uygun.

Tüzüklerde ne kadar ideoloji yazsa da sağ-sol gibi görüşler artık kalmadı gibi bir şey. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve tüm görüşlere yer veren bir anlayış içerisinde bir parti olduğu için de bana uygun geldi. En son il başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bey ile bir görüşmem oldu. Zaten ilk genel merkez düzeyinde Doğan Bey’in yardımcısı olarak başlamış oldum.

İl Başkanlığı düşünüyor muydunuz?

Aklımın ucundan bile geçmeyen bir şeydi. Nasip diyelim. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında resmi olarak partiye katıldım. 14 ay bitti. Bu süreçte bu üçüncü görevim. İletişim başkanlığında da görevliydim. Oradan da il başkanı olarak atandım. Artık ne görev verirlerse (gülüyor). Bu sürpriz oldu benim için.

Ömer Faruk Başaran neden istifa etti?

İş yoğunluğu nedeniyle istifa etti. Kendisi kurucular kurulu üyesi, görevi halen devam ediyor.

“KOCAELİ’NİN AYRI BİR YERİ VAR”

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile sık görüşüyor musunuz? Kocaeli hakkında ne düşünüyor?

Aylık il başkanları toplantılarında görüşüyoruz. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra rahatsız etme gereği duymuyorum ama aramız çok iyi. Partide il başkanlarına bayağı değer veriliyor. İstediğimiz anda genel başkanımızla görüşme yapabiliyoruz. Kocaeli’nin öneminin farkındalar, işin zor olduğunun da farkındalar ama daha iyi çalışma yapabilmek, buraları toparlayıp iyi bir sonuç çıkartabilmek için de bir başkan değişikliği gerekiyordu. Onun için de ben uygun görüldüm. ‘Yaparsan sen en iyi şekilde yaparsın’ şeklinde. Ben de elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Türkiye’nin her iline önem veriliyor ama Kocaeli’nin ayrı bir yeri var.

“HER AN ERKEN SEÇİM KARARI ALINABİLİR”

Kocaeli’de hedeflediğiniz şeyler neler?

Şu an hedefim belli: ilk göreve adım geçtiği anda da hedeflerimi belirlemiştim. Birincisi o binadan taşınmak, o arada yönetim kurulunu tamamlayıp düzenlemek. Bunları 1 ayda yaptık. Bundan sonraki süreçte ilçelerde biraz işlerimiz var; bazı ilçelerde eksiğimiz var. Mevcut başkanların olduğu yönetimlerde sıkıntılar var. Bunları artık ele aldık. Teker teker bunları düzenlemeye çalışıyorum. Bir taraftan sahalar çok boş kalmıştı; bu tarafta hiçbir çalışma yapılmadı gibi bir şey. Göreve geldiğimden beri sürekli her gün sahalardayım. İlçe teşkilatlarımızı düzenlemeyle ilgili en çok kendimize 3 ay süre verdik. Çok fazla vaktimizin olduğunu da zannetmiyorum; her an erken seçim kararı alınabilir. 12 ilçeyi sağlam kadrolarla sahaya çıkarmak benim öncelikli hedefim. İkinci hedefim de seçimde genel başkanımızın yüzünü güldürecek, partimizi sevindirecek bir oranda oy almak.

İlçelerde ne gibi değişikler olacak?

Gebze, Çayırova değişti. İki ilçede daha atama olacak. Başkanlar da şu anda hazırlık sürecinde. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız.

Gelecek Partisi’nin kaç üyesi var? Hedefiniz kaç üye?

Kocaeli’de 700 civarı üyemiz var. Hedefimiz en yüksek sayıya ulaşabilmek. Bunun için de ilçelerin de aktif bir şekilde çalışır vaziyete gelmesi gerekiyor. Eş zamanlı olarak 12 ilçe birden sahada olacak. Bir esnaf gezisi oluyorsa, üye çalışması yapılıyorsa o hafta hepsi yapacak. Mümkün olduğu kadar, yapabildiğimiz kadar üye de yapmaya çalışacağız. Yapmaya da başladık.

“ERKEN SEÇİM OLMASINI İSTİYORUZ”

Gelecek Partisi Kocaeli olası bir erken seçime hazır mı?

Biz bekliyoruz; olmasını da istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde de olabilir; sakıncası yok. Biz Kocaeli olarak, ilçeler olarak hazır değiliz, eksiklerimiz var ama seçim kararı alınana kadar hazır olmuş oluruz.

“HEPSİ ‘HAZIR OL’ VAZİYETİNDE”

Vatandaşa ve teşkilata mesajınız var mı?

Vatandaşa mesajım; ülkeyi yönetmede de olsun, siyaset arenasında da olsun artık bir Gelecek Partisi var. Bir seçenek olarak görebilir, çalışmalarımızı yakından takip edebilirler. Biz de sürekli halkın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hem onları dinleyeceğiz hem de kendimizi anlatacağız. Onların sorunlarına nasıl çözüm üretiriz onlara bakacağız. Zaten saha çalışmalarına başladım. Halktan tepki güzel. İnşallah elimizden geleni yapıp her türlü güzel sonuç bekliyoruz. Teşkilatlar da şu an toparlanma sürecinde. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Eş zamanlı olarak hepsi hazır ol vaziyetinde görev verilmesini bekliyor. 12 ilçe tamamlandıktan sonra ilçelerle birlikte saha çalışmalarında halkın içerisinde olacağız. Şu anda da yapıyoruz ama eksik yapıyoruz.

SERAP ÇAKIR KİMDİR?

7 Ocak 1978 yılında Gebze’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi burada tamamladım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Reklamcılık Medya ve İletişim bölümünden mezun oldum, ardından da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü bitirdim. 2015-2017 yılları arasında Gebzespor Kulüp Başkanvekilliği, 2015-2016 yılları arasında Gebze Engelliler Spor Kulübü Başkanlığını yürüttüm. 2019 yerel seçimlerine Gebze Belediye Başkan adayı olarak bağımsız şekilde girdim ve 16 bin 200 oy aldım. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve İletişim Başkan Yardımcılığı yaptım. Gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı işiyle uğraşıyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim.