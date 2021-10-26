CHP’li Gürel: Çalışan ve emekliye acil zam

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ilçe ve ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.Gürel, “Uzun bir aradan sonra Gölcük Belediye Başkanının davetiyle ilçe başkanlarıyla bir araya geldik. Mazeret belirterek katılamayan ilçe başkanlarımız oldu. Bu, söz konusu başkanlarımız toplantıyı boykot etti anlamına getirilmemelidir. Birbirimize çamur atmakla, karalamakla bir yere gelemeyiz. Naçizane tavsiyem, birlik ve beraberliğimize leke sürdürmemeliyiz” dedi.

“CEPLERİMİZ YANGIN YERİNE DÖNECEK”

Başkan Gürel, “Hükümetin ekonomideki yanlışlıkları ve beceriksizlikleri halkımızın geçim sıkıntısı çekmesini her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Yıllar sonra motorin benzini geçmiş depolar artık tam dolamamakta, bazı yerlerde de şoför esnafı kontak kapatmaya başlamıştır. Bu kış, doğalgazında yanmaya başlamasıyla hepimizin cebi yangın yerine dönecektir. Dolar hızla 10 liraya koşmaktadır. Madem piyasalara bu kadar zam yapmak zorunda kalıyorsunuz buna paralel olarak işçinin memurun ve emeklinin de maaşına zam yaparak iyileştirmenin gerekmektedir”şeklinde konuştu.