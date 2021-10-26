“Kartepemizi sahipsiz bulmuşlar”

Yaklaşık 15 gün önce yapılan örgüt seçimi ile göreve gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi Uzunçiftlik mahalle delegasyonunun düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıda Merttürk’ün yanı sıra Kartepe Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yakup Kalmuk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve ilçe yöneticileri hazır bulundu. Başkan Merttürk, kahvaltı programında esnaf ve vatandaşı dinledi.

“ORTADA BÜYÜK ZAFİYET VAR”

Merttürk, “Geçtiğimiz günlerde önce dereye sonrasında da Uzunçiftlikli bir abimizin tarlasına dökülen atığın halen sorumluları bulunamadı. Bakın bu bile büyük bir sorumsuzluktur. Birileri ellerini kollarını sallayarak Kartepe’de dolaşır olmuş. Birileri gözünü kestirdiği yere atık boşaltabiliyorsa orada büyük bir zafiyet var demektir. Sahipsiz bulmuşlar Kartepemizi. Ama bizler buradayız, konunun takipçisiyiz” dedi.