26 Eki 2021 - 15:27- Siyaset G: 26 Eki 2021 - 15:29

“Kartepemizi sahipsiz bulmuşlar”

Uzunçiftlik Mahalle delegasyonu ile kahvaltıda buluşan CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Sahipsiz bulmuşlar Kartepemizi. Ama bizler buradayız” dedi
“Kartepemizi sahipsiz bulmuşlar” mask

Yaklaşık 15 gün önce yapılan örgüt seçimi ile göreve gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi Uzunçiftlik mahalle delegasyonunun düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıda Merttürk’ün yanı sıra Kartepe Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yakup Kalmuk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve ilçe yöneticileri hazır bulundu. Başkan Merttürk, kahvaltı programında esnaf ve vatandaşı dinledi.

“ORTADA BÜYÜK ZAFİYET VAR”

Merttürk, “Geçtiğimiz günlerde önce dereye sonrasında da Uzunçiftlikli bir abimizin tarlasına dökülen atığın halen sorumluları bulunamadı. Bakın bu bile büyük bir sorumsuzluktur. Birileri ellerini kollarını sallayarak Kartepe’de dolaşır olmuş. Birileri gözünü kestirdiği yere atık boşaltabiliyorsa orada büyük bir zafiyet var demektir. Sahipsiz bulmuşlar Kartepemizi. Ama bizler buradayız, konunun takipçisiyiz” dedi.
# Kartepe, chp, Kadın

26 Eki 2021 - 15:27 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.324.534 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’li Gürel: Çalışan ve emekliye acil zam mask
CHP’li Gürel: Çalışan ve emekliye acil zam
Çakır: Bazı ilçelerde eksiğimiz var mask
Çakır: Bazı ilçelerde eksiğimiz var
İzmit Belediyesi YRP İzmit’i kongrede yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi YRP İzmit’i kongrede yalnız bırakmadı
İYİ Parti 4 yaşında mask
İYİ Parti 4 yaşında
MHP İzmit’te 41 mahalle başkanı atandı mask
MHP İzmit’te 41 mahalle başkanı atandı
YRP’de Musa Kahya güven tazeledi mask
YRP’de Musa Kahya güven tazeledi
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL