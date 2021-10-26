DEVA Çayırova’da mahalle başkanlığına Ali Gençel atandı

Deva Partisi Çayırova Seçim İşleri Başkanı Muhammet Öztürk, Çayırova Mahalle Başkanlığının atamasının yapıldığını duyurdu. Teşkilat Komisyonunun çalışmaları sonucunda, Çayırova Mahalle Başkanlığına Ali Gençel’i atadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Ali Gençel’e Mahalle Başkanlığı mazbatasını Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı takdim etti. Öztürk, komisyonun diğer mahallelerle ilgili çalışmasının titizlikle devam ettiğini de belirtti.