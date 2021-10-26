26 Eki 2021 - 15:28- Siyaset G: 26 Eki 2021 - 15:30

CHP İl Gençlik Kolları’ndan Cumhuriyet Balosu’na davet
CHP İl Gençlik Kolları’ndan Cumhuriyet Balosu’na davet mask

CHP İl Gençlik Kolları Örgütü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını balo ile kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de KYÖD Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Balosu’na Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da katılacak.İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetimi, Cumhuriyet Balosu'na tüm halkımızı davet ediyor.
# Mustafa, chp

26 Eki 2021 - 15:28 - Siyaset

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