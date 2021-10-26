26 Eki 2021 - 15:29- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:30

Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, “Konut kredi faizinde psikolojik eşik 1’in altıdır” dedi.
Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı mask
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Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz indirim kararı ile ilgili açıklama yaptı. Keleş, “Özellikle ticari kredi kullanımı sağlayan firmalarımızaçısından finansman ulaşımda ki kredi faizin düşmesi olumlu bir gelişmedir. Ayrıca kamu bankalarımızın konut kredi faizlerindeki düşüşleri olumlu olsa dasektör paydaşlarımızın arzu ettiği psikolojik eşik; konut kredi faizinin 1’in altındaoluşmasıdır” açıklamasında bulundu.

YATIRIM ARACI

Başkan Keleş, “Döviz ve altındakihareketliliğin de biran önce durağanlaşıp yatırımcıların konutunda bir yatırımaracı olduğunu görüp böylece yatırımcıların konuta olan ilgisinin artacağınıdüşüyorum diyerek döviz ve altında ki hareketliliğin azalması sektörümüzdekihem nihai son tüketicinin konut almasında hem de yatırım aracında konutuncazip bir ortama geleceğinin kanaatindeyiz” dedi.

26 Eki 2021 - 15:29 - Gündem

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