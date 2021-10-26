26 Eki 2021 - 15:30- Asayiş G: 26 Eki 2021 - 15:31

Körfezi kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza

İzmit Körfezi’nde demirli Bahama bandıralı kuru yük gemisine hidrolik yağı dökerek denizi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 733 bin 315 lira ceza kesildi
Körfezi kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında körfezin doğu ucunda demirli bulunan Bahama bandıralı kuru yük gemisinin denize hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. ‘CS Calla’ isimli gemiye 2 milyon 733 bin 315 TL ceza kesildi. Ardından kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 Eki 2021 - 15:30 - Asayiş

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