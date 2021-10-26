OLFED’de Sağlam adaylığını açıkladı!

Federasyona bağlı derneklerin ortak kararı ve desteğiyle OLFED Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na tek aday olarak girecek olan Taner Sağlam, ÇayırovaŞekerpınar’da düzenlediği toplantıda adaylığını resmen duyurdu. Dernek başkanlarının yer aldığı istişare toplantısına, OLFED kurucu başkanı Murat Güzel ve mevcut başkan İsrafil Kamacı da katılarak, Sağlam’a destek verdi.

KAMACI: TANER BEY’İN DAİMA YANINDA OLACAĞIM

Toplantının açılış konuşmasını yaparak helallik isteyen mevcut başkan İsrafil Kamacı, “Bu zamana kadar bilmeden de olsa bir eksiğimiz ya da yanlışımız olduysa hepinizden helallik istiyorum. Kurucu başkanımız Murat Güzel’den aldığımız görevi elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi bu kutlu göreve Taner Sağlam kardeşimiz aday oldu. Kendisine canı yürekten başarılar diliyor, daima yanında olarak desteklemeye devam edeceğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

“OLFED GURUR KAYNAĞIMIZ”

OLFED kurucu başkanı Murat Güzel ise yaptığı konuşmada, görev yapan herkese teşekkür ederek, “OLFED’in bu şehirde var olması hepimizin için bir gurur kaynağı. Hepimizin çabasıyla kuruldu ve bugüne geldi. Geçmiş dönem başkanlardan ve görev yapan tüm yöneticilerden Allah razı olsun. Yıkıcı eleştiriler yapmadan, lütfen yönetimimizin yanlarında olalım ve destekleyelim. Mevcut aday arkadaşımız Taner Sağlam’a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Oltu dernek başkanları ve yöneticilerinden tam destek görerek adaylığını açıklayan Taner Sağlam ise, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “OLFED’i Murat Başkan kurdu, İsrafil Başkan devam ettirdi, biz de daha ileriye taşımak adına bu göreve talip olduk. Buradaki tek amaç birlik ve beraberliktir. Herkesin doğrularını bir araya toplayarak, birleştirici bir yönetim anlayışı ile hizmet vermek istiyoruz. Birliğimizi perçinlemek adına çalışacağız. Omuz verip bir adım daha ileri gitme amacında olacağız” ifadelerini kullandı.

TANER SAĞLAM KİMDİR?

Taner Sağlam 1977 doğumlu Erzurum Oltu Yukarı Çamlı Köyü’nde(Terpenk) dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Oltu’da tamamlayan Sağlam, 1997 yılından bu yana Gebze’de ikamet etmektedir. Ticaretle uğraşan Taner Sağlam, yaklaşık 6 yıldır Sağlamoğulları İnşaat Gıda Orman Ürünleri ve İnsan Kaynakları adında şirket ve fabrikalara taşeronluk faaliyeti gösteren kurumsal bir firma ile bölge sanayisine destek vermektedir. Taner Sağlam evli ve 3 çocuk babasıdır.