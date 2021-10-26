26 Eki 2021 - 15:32- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:33

Aygün, Kırımlılara konuk oldu
Aygün, Kırımlılara konuk oldu mask

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Düzenli olarak bir araya geldiğimiz STK'larımızla Derince'mizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi paylaşıp, görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi

Kırım Türkleri Derneği

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'nin konuğu oldu. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit, teşkilat yöneticileri, Dernek Başkanı Şengül Talgır ve dernek yönetimi hazır bulundu. Sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, istişarenin kendileri için en önemli unsur olduğunu ifade etti.

AYGÜN, PROJELERİ PAYLAŞTI

Başkan Aygün yaptığı konuşmada “Bugün Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ne konuk olarak kıymetli dernek üyelerimizle bir araya geldik. Düzenli olarak bir araya geldiğimiz STK'larımızla Derince’mizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi paylaşıp, görüş ve önerilerini alıyoruz. Bu vesileyle dernek başkanımız Şengül Talgır'a ve dernek üyelerimize göstermiş oldukları samimi ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şengül Talgır da Başkan Aygün’e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

# AKP

26 Eki 2021 - 15:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.324.534 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
OLFED’de Sağlam adaylığını açıkladı! mask
OLFED’de Sağlam adaylığını açıkladı!
Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı mask
Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı
“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var” mask
“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var”
Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları sürüyor mask
Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları sürüyor
Kocaman, 32 mahalle muhtarını dinledi mask
Kocaman, 32 mahalle muhtarını dinledi
Söğüt: Körfez’i en iyi şekilde tanıttık mask
Söğüt: Körfez’i en iyi şekilde tanıttık
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL