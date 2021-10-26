Aygün, Kırımlılara konuk oldu

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Düzenli olarak bir araya geldiğimiz STK'larımızla Derince'mizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi paylaşıp, görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi
Kırım Türkleri Derneği
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'nin konuğu oldu. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit, teşkilat yöneticileri, Dernek Başkanı Şengül Talgır ve dernek yönetimi hazır bulundu. Sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, istişarenin kendileri için en önemli unsur olduğunu ifade etti.
AYGÜN, PROJELERİ PAYLAŞTI
Başkan Aygün yaptığı konuşmada “Bugün Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ne konuk olarak kıymetli dernek üyelerimizle bir araya geldik. Düzenli olarak bir araya geldiğimiz STK'larımızla Derince’mizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi paylaşıp, görüş ve önerilerini alıyoruz. Bu vesileyle dernek başkanımız Şengül Talgır'a ve dernek üyelerimize göstermiş oldukları samimi ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şengül Talgır da Başkan Aygün’e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.