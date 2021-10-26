BİLSEM’in Gebze’deki yeni okul projesi ile eğitim alan özel öğrenci sayısı artacak

Kirazpınar’da üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimine devam eden Gebze Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yenileniyor. BİLSEM’in yeni okul binasının yapımı için Mehmet Tuğrul Tekbulut MTAL Kampüsü’nde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Aslan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut ile eşi Leyla Tekbulut katıldı.

MEHMET TUĞRUL TEKBULUT: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK POTANSİYELİ İNSAN

Törendeki konuşmasında Gebze’deki artan nüfusa ve ilçenin potansiyeline dikkat çeken Tekbulut, şunları söyledi: “23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi, Gebze’nin yetişmiş insan popülasyonuna büyük katkıda bulunacak. Gebze, TÜBİTAK, TSE, Bilişim Vadisi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi pek çok önemli kamusal alanı bünyesinde barındırıyor. Gebze’de üstün yetenekli çocuk sayısı çok fazla, BİLSEM’e olan talebin ve buradaki potansiyelin artmasıyla yeni BİLSEM merkezini açıyoruz. Türkiye’nin en büyük potansiyeli insan, bu potansiyeli değerlendirmek için elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız.”

SEKİZ AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Eğitim Gönüllüsü Mehmet Tuğrul Tekbulut’un katkısıyla hayata geçirilen Kirazpınar Bilim ve Sanat Merkezi’nin projesini Türkiye’nin tanınmış mimarlarından Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri firması hazırladı. Türkiye’deki Modern ve donanımlı okullardan biri olması hedeflenen projede, 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, çeşitli branşlarda atölyeler, kütüphane ve kafeterya bölümleri yer alacak. Okul ayrıca 4 laboratuvar, 2 müzik atölyesi, 2 resim atölyesi, 20 sınıf olmak üzere toplam 28 derslik olarak inşa edilecek. Proje tamamlandıktan sonra, istenildiğinde 10 derslik daha eklenerek 38 dersliğe çıkabilecek.

İki yıl önce M. Tuğrul Tekbulut’un desteğiyle özel yetenekli çocukların eğitimi için Gebze’de açılan ilk BİLSEM’in ardından, ilçede artan nüfus ve BİLSEM’e olan talebin yükselmesiyle kapsamı genişletilen bu projenin sekiz ayda tamamlanması öngörülüyor. Tekbulut’un eğitime katkılarının yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı, Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları üreticisi Logo Yazılım’ın da eğitim alanındaki destekleri ve yatırımları ilerleyen günlerde de devam edecek.

BİLSEM’LER ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYOR

İlkokul son sınıftan lise son sınıfa kadar olan yaş grubundaki özel yetenekli öğrencilerin eğitimine destek veren BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını hedefliyor. BİLSEM’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında kendilerine özel hazırlanan müfredatlarla destekleniyorlar.