Vali Yavuz açıkladı: Kocaeli’de 2 bin öğretmen aşı olmadı

2021-2022 yılı Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” sloganı ile yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kaymakamlar, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, il Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birlikleri temsilcileri katıldı.

“EĞİTİM STRATEJİK BİR ALANDI”

Okul güvenliği konusunu oldukça önemseyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile güvenlik son zamanların en geniş katılımı ile yapıldı. 29 Ekim’de kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramını kutlayarak konuşmasında başlayan Vali Seddar Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet dileyerek konuşmasını sürdürdü. Vali Yavuz konuşmasında, “Büyük Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün her alanda küresel iddiasını tekrarlayan, dünya ile yarışan, hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlı çağdaş bir devlet haline gelmiştir. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyetinin elde etmiş olduğu kazanımlarda emeği olan devlet büyüklerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin bildiği gibi eğitim, ulusların hür ve bağımsız yaşayabilmesinin ön koşuludur. Eğitim aslında stratejik bir alandır. Dünya her zaman eğitim sistemlerini tartışıyor, çocuk ve gençlerini hayata nasıl hazırlayabileceğinin hazırlıklarını ve görüşmelerini yürütüyor. Bugüne kadar dünyada mükemmel bir eğitim sistemi de bulunmuş değildir. Dünya var olduğundan bu yana hiçbir zaman bilgi bu kadar çabuk üretilmemiştir” ifadelerini kullandı.

“11 BİN 402 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ”

Çocuklarımızın bugüne göre değil yarına göre geliştirmenin hür ve müreffeh yaşamımızın temel koşulu olduğunu vurgulaya Vali Yavuz, “İlimizde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 1455 Eğitim kurumunda 26 bin 795 öğretmenimiz 416 bin 360 öğrencimize eğitim vermektedir. Okul türlerine göre baktığımızda ise okul öncesi eğitim kurumlarında 44 bin 969, İlkokullarda 129 bin 849, Ortaokullarımızda ise 119 bin149, Liselerimizde ise 119 bin178 öğrencimiz eğitim görmektedir. Aynı zamanda 11 bin 402 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 20 yılda stratejik hedeflere ulaşmak için eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atmış, neredeyse Cumhuriyet Tarihinin 2 buçuk katı okul yapmıştır. İlimize baktığımızda 2021 yılında toplam 16 projede 314 yeni derslikten oluşan 13 yeni okul, 2 ek bina ve 1 spor salonu eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir” dedi.

“21 OKULUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNİ PLANLIYORUZ”

Kocaeli’de inşa edilen okullar hakkında bilgi veren Vali Yavuz, “Toplam 171 derslikli 8 yeni projemizin inşaatı devam etmektedir. Toplam 486 derslikli 33 projemiz ise sözleşme, ihale ve proje aşamasında olup en yakın zamanda ilimize kazandırılacaktır. 2021 yılında 12 ilçemizde toplam 232 eğitim kurumunun genel onarımı tamamlanmış, 14 eğitim kurumunun onarımı ise halen devam etmektedir. 2020 yılında 13 okulumuzun bina güçlendirilmesi yapılmış. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 21 okulumuzun bina güçlendirilmesini tamamlamayı planlamaktayız. İlimizde 12 bin 16 öğrencimizi 871 servis aracı ile her gün taşımaktayız” şeklinde konuştu.

“2 BİN CİVARINDA ÖĞRETMEN AŞI OLMADI”

Vali Yavuz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Okullarımıza 7 buçuk milyon maske, 51 ton el dezenfektanı teslim ediliş tüm tedbirler planlanmıştır. Okullarımızda 1280 temizlik görevlisi görevlendirilmiş ve görevlerinin başındadır. Öğretmenlerimizdeki aşılama miktarı bugün itibari ile yüzde 92.4’tür. Yaklaşık 2 bin civarındaki öğretmenimiz aşı olmama konusundaki dirençlerini sürdürüyor. Onlara da çağrımız aşılarını bir an önce olmaları yönündedir. Bugün itibari ile en geç yarın Maviye geçmeyi planlıyoruz. Bugün geçeceğimizi tahmin ediyorum. Aşılama çalışmalarında da önemli bir yol alacağımızı düşünüyorum.

“OKULLAR ETRAFINDA AMAÇSIZ DOLAŞAN İNSANLAR İÇİN TEDBİR”

Evlatlarımızın başta bağımlılıktan korunmaları için eğitim kurumlarının etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Devlet kurumları içerisinde 15 kurumda özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Bunun dışında Jandarma Teşkilatı ve emniyet teşkilatımız 495 okulumuzda gerekli tedbirleri almış bulunuyor. Eğitim kurumlarının etrafında amaçsız dolaşan bir takım insanların uzaklaştırılması konusunda işlemlere devam ediyoruz. 126 gezici ekibimiz devriye faaliyetlerine devam ediyor. Yasak sigara satışı kapsamında 7 bin 97 işletme olup bunlardan 6’sın idari işlem yapılmıştır. İlgisiz kişi veya gruplar ve seyyar satıcılara yönelik 9 idari işlem gerçekleştirilmiş. Bunun dışında 752 internet kafe denetlenmiş 10 tanesine idari işlem yapılmıştır. Yine ekiplerimizce okul servislerine yönelik 4 bin 886 denetim yapılmış, bu denetimler sonucunda 170 idari ve cezai işlem uygulanmıştır.

“DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ”

960 okulumuzun tamamına kamera sistemi kurulmuş olup, KGYS’yeentegre edilen okul sayısı 27 olup 1 okulun entegre işlemi devam etmektedir. Devlet adabı gereği biz yaptığımız güzel işleri anlatma gereği duymayız. Biz sadece yapar halkımızın takdirine bırakırız. İletişim bu kadar geliştiği, neredeyse akşam yemeğinin bile sosyal medyada paylaşıldığı bir dünyada iletişimin etkili kullanımının da önemli bir ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün her ilçeden farklı okullarımızı ve okul aile birliklerini buraya alalım ve sorularını samimiyetle cevap vereceğiz.

VALİDEN SOSYAL MEDYA ETİK KURALLARI TALİMATI

Bir kişinin kendi bedeni üzerinde hakkı olduğunu kabul ediyorum. Ancak başkalarının üzerinde hak iddia etmesini doğru bulmuyorum. Bu vesile ile özellikle kamu görevlilerinin sosyal medya kullanırken uyması gereken kurallar ile ilgili etik kurulunun bir prensip kararını tüm kamu birimlerine yayınladım. Özellikle kurum amirlerimizin bu etik kurallara uyulması konusunda hatırlatmalar yapmasını ve 60 bin 500 kamu çalışanın bulunduğu bu şehirde mutlaka buna uyulması gerektiğini de düşünüyorum. Kamu görevlilerinin uyması gereken bir takım kurallar var. O yüzden aklımıza gelen her şeyi söylemek ve başka bir takım propagandalar yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin devlet ile sözleşmesi var. Bu sözleşmeye riayet etmek başta benim sonra hepimizin görevi”