29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gençlik Vapuru kalkıyor

29 Ekim 2021 Cuma Günü Saat 14:00’da İzmit Marina’dan kalkacak olan ve Türk Bayraklarıyla süslenecek Gençlik Vapurunda Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz Gazileri, şehit aileleri ve gençler yer alacak. Gölcük-Değirmendere, Karamürsel, Körfez ve Derince İlçelerine uğrayacakGençlik Vapuru ile gençlere Körfez Turu yapılacak Gençlik Vapurunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

GENÇLERDEN CUMHURİYETE YAKIŞIR KUTLAMA

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyive Gölcük Kent Konseyi birlikteliğinde Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünü muhteşem bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

29 Ekim 2021 Cuma Günü Saat 14:00’da İzmit Marina’dan kalkacak olan Gençlik VapurundaKocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Okul Destek Projesinden faydalanan çocuklara farkındalık oluşturmak adına ‘’GENÇLİK VAPURU’’programı düzenlenecek.

İzmit, Derince,Körfez, Kartepe ve Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri okul destek projesinden faydalanan çocukların, sosyal hayata katılımlarının arttırılması adına yapılacak olan programa Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz Gazileri ile Şehit Aileleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Körfez ve Gölcük Gençlik Merkezi Müdürlükleri gençleri de katılacak.

DALGIÇLAR ATATÜRK POSTERİ VE TÜRK BAYRAĞI AÇACAK

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği programda gençler ilk olarak Gölcük-Değirmendere vapur iskelesi yanında hilal şeklini alarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden Aziz Şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunacaklar. Saygı duruşu veİstiklal Marşının okunmasının ardından Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi yürütme kurulu dalgıç ekipleri tarafındansu üzerinde Atatürk posteri ile Türk Bayrağı gösterisi yapılacak.

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Halk Oyunları grubunun zeybek gösterileri, canlı müzik ve eğitsel oyunların olacağı Gençlik Vapuru Körfez Turu, İzmit Marina İskelesi’nde sona erecek.