26 Eki 2021 - 16:21- Gündem G: 26 Eki 2021 - 16:23

Safinaz Saraç vefat etti
Safinaz Saraç vefat etti mask

İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden, gemi kaptanı merhum Remzi Saraç'ın eşi, bir dönem yerel gazetelerde matbaada çalışan Ahmet Saraç ile birlikte 3 çocuk annesi olan Safinaz Saraç (93) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Safinaz Saraç'ın cenazesi Çarşamba günü Bulvar Yeşil Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verilecek.
# çocuk

26 Eki 2021 - 16:21 - Gündem

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