Safinaz Saraç vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden, gemi kaptanı merhum Remzi Saraç'ın eşi, bir dönem yerel gazetelerde matbaada çalışan Ahmet Saraç ile birlikte 3 çocuk annesi olan Safinaz Saraç (93) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Safinaz Saraç'ın cenazesi Çarşamba günü Bulvar Yeşil Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verilecek.