Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında 

Doğal süt, doğal salep, mevsim meyveleri ile 40 çeşit dondurma, pasta ve baklava üreten Madlen İzmit Şubesi sahibi Deniz Güner ve ekibine, 41. yılında; plakası 41 olan Kocaeliler olarak 41 kere maşallah dememek mümkün mü?

Dondurma, pasta ve baklava çeşitleriyle Gölcükte 41 yıl önce hizmet vermeye başlayan Madlen, artık 41 yaşında. Madlen İzmit Şube sahibi Deniz Güner ile bir markanın adını, yıllara altın harflerle nasıl yazdırdığını konuştuk.

Madlen kuruluş tarihçesini anlatır mısınız?

Malen kuruluşu 1980 yılına dayanıyor. Şöyle geçmişe bir göz atmak gerekirse rahmetli kayınpederim aynı zamanda kurucumuz Hasan Güner, Gölcük Tersanesi’nden emekliye ayrıldığında hep bir çiftlik hayali kuruyor, sonrasında ise emekli ikramiyesiyle şu anda mevcut durumda bulunan İhsaniye &Selimiye’de bir arsa satın alıyor. Doğal yaşamı ve üretmeyi seven bir kişi olduğu için zamanla bu arsa içerisinde evini inşa edip, bir yandan da tavuk, inek vs. hayanlar alarak bir çiftliğe dönüştürüyor. Zamanla büyüyen bu çiftlik bugünkü ismiyle “Günerler Çiftliği” ilk olarak, ineklerin sütünü nasıl değerlendiririz düşüncesiyle Gölcük’te ilk dondurmacı olarak dondurma üretmeye karar veriyor. Ve ilk tesisini kuruyor. O günden bu güne 41 yıldır hizmete aralıksız devam ediyor, bir esil büyütüyor. Şu an Kocaeli’de aktif olacak Gölcük başta olmak üzere İzmit, Başiskele ve Bahçecik’te üretim tesisimizle birlikte 6 şubemiz mevcuttur. Bugün ise dondurma dışında pasta, tatlı, çikolata ve diğer unlu mamullerimizle de hizmete devam etmekteyiz. Hepsi kendi tesislerimizde üretilmektedir.

Madlende ürün skalanız kaç çeşit, neler var?

40 çeşit dondurma, pasta, tatlı, çikolata, sütlü tatlılar ve tüm unlu mamuller mevcuttur. Ve tüm bu ürünler hiç bir şekilde dışarıdan temin edilmeyip tamamen 1. kalite malzemelerle kendi imalathanemizde üretilmektedir.

Organik salep, gerçek meyve ve gerçek süt

Dondurma özel bir yapım sanırım, süt hala kendi çiftliklerinizden mi?

Öncelikle şunu belirtmek isterim iyi bir dondurmanın en önemli malzemesi sütten önce organik doğal saleptir. En iyi salepte Kastamonu yöresindedir. Yozgat-Aladağ maden bölgesinde bulunan salep en kaliteli saleptir. Ama bunun ticareti genel de Burdur-Bucak’ta yapılır. Biz salebimizi buradan temin ediyoruz. Mevsiminde bahçesinden toplattığımız taze meyvelerimizi kendimiz sıkıyoruz. Kendi çiftlik sütlerimiz ve gerçek meyvelerden yaptığımız dondurmalarımızda şeker oranını düşük tutuğumuz için ilk tattığınızda lezzet damağınızda patlıyor. Fark buradan kaynaklanıyor. Ve dondurmalarımızda kesinlikle gıda boyası ve süt tozu yer almıyor. Mesela kavunlu dondurma tam turuncu renk olmadığından müşteri tadına bakınca ikna oluyor. Bu da organikliğinin ispatı.

En iddialı olduğunuz 3 ürününüzü sayar mısınız?

Madlen’de ürün konseptimiz aslında oldukça zengin. Fakat ürün sıralamasında 1'inci sırayı Hindistan cevizli ve parça çikolatalı dondurmamız (Hindomaçya) alıyor. 2'nci sırayı pastacı özel kremasıyla yapılan eklerimiz ve 3'üncü sırayı da soğuk baklavamız alıyor.

Sizin kendi çıkardığınız, reçetesi size ait ürün var mı?

Hondomaçya (Hindistan cevizi ve damla çikolatalı dondurma)

Ballı Badem (Karamel+krokan+badem+ dondurma)

Atom (İncir+tarçın + ceviz) bunlar 2021 yazının dondurmaları, reçeteleri bize aittir.

İzmit’te kısa sürede pastacılıkta ve çikolatalarda adınızı ilk sıraya yazdırdınız, bunun bir sırrı var mı?

Çok çalışmak, çok inanmak, iş disiplini, ürün takibi, kalitesi ve günlük ürün sunmak, ürünlerin organik ürün olması ve sanırım karşılıklı güvenle yapılan esnaflık neticesinde bu güne geldi. Bu gün Madlen markasını rahmetli kayınpederimin ismini 2. kuşak olarak böylesi bir başarıyla devam ettirmek benim için ayrı bir gurur. Darısı 3. kuşak olan kızlarımın başına. İnşallah bu yolda devam ederler.

“Tıpkı çocukluğumuzda yediğimiz dondurma”

Bu sektörde tek kadın işletmeci olarak bize neler anlatmak istersiniz. Kadın girişimcilere sektörde destek var mı? Örnek bir kadın girişimci olarak yeni kadın girişimcilere ne önerirsiniz?

Aslında bu sektör çoğunlukla erkeklerin egemenliği altında. Bir kadının dondurmayla uğraşması insanlara ilginç geliyor. “Dur bakalım ne yapacak” gözüyle bakıyorlar. Benim bu konuda en büyük destekçim eşim oldu. Çünkü mesleği tamamen ondan öğrendim. Kadın olarak zorlukları var tabii ama benimde kendime ve ürettiğimiz dondurmaya inancım var. Sonuçta dondurma tadanlardan en çok “Tıpkı çocukluğumdaki yediğimiz dondurma” yorumun u duyuyoruz. Bizim içimiz eriyor tabi. Sonuçta dondurma, pasta, çikolata, saflığın, masumiyetin, neşenin simgesi... Bunları yiyip mutlu olmayan var mı? Kadın girişimcilere önerim hangi sektör olursa olsun inandıkları doğru bildikleri yoldan yürümeleri, çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.

İnsanlar sizi neden çok seviyor, tercih ediyor. Özellikle yazın dükkan önünde kuyruk oluyor. 3 kelime ile özetler misiniz?

Güleryüz, Ürün Kalitesi, Güven

12 ay dondurma

Hedefte neler var yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Hedefte Madlen’de 12 ay dondurma projemiz var. Halk arasında dondurmanın sadece yaz aylarında tüketileceğine yönelik yanlış bir algı var. Oysa sağlıklı beslenmek için dondurmayı ve yararlarını gerçek anlamda bilmiyor. Dondurma çocuklara yönelik bir gıda olarak algılanmakta ve bir yaz tatlısı olarak sınırlanmaktadır. Oysaki dondurmanın yapısında protein, karbonhidrat, yağın yanı sıra A,C, D, E ve B grubu vitaminler içerir. Çocukların günde 1-2 top dondurma yemesi yetirince, süt, yoğurt, peynir tüketmeyen çocuklar için ek bir protein mineral kaynağıdır. En kaliteli süt ve yeni nesil dondurma makineleri ve işini tutku ile yapan çalışanlarımızla 2022 yazı dondurma sezonumuzda müşterilerimiz için sürprizler hazırladık. Şimdiki hedefimiz şirketi daha da büyütmek. Bu hedefe ulaşabilmek için de yurt dışında da fuarlara, organizasyonlara katılacağız. Yurt içinde ise üst grup marka ve zincir mağazalara zaten Franchising vermeye devam ediyoruz.

Pandemi döneminde çok iyi hizmet verdiniz. Zor dönemlerde bile İzmit halkını yalnız bırakmayan bir esnaf olarak yerel yönetimlerden beklentiniz nedir?

Pandemi döneminde her esnaf gibi biz de sıkıntılı bir dönem yaşadık tabii ki... Ama en başında de dediğim gibi inandığım ve doğru bildiğim yoldan yürüdüğün sürece Rota bir şekilde seni bir yerlere sürüklüyor. Biz biraz daha şanslı olanlardandık sanırım. Bu da yılların esnaflığın bize verdiği avantaj tabii. Pandemide bunu bir kez daha fark ettik. Madlen sevenlerin her zaman yanındayız. Gerek online, gerekse telefonda hizmetimizi, müşterimizin ayağına kadar götürerek gerçekleştirdik.

Yerel yönetimlerden beklentilerime gelince: bu konuda bağımsız olacağım. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır esnaf, gerçekten ağır bir pandemi dönemi geçirdi. Bu Covid-19 denilen hastalığın gerçek anlamda şehit ve gazisi esnaf oldu. Şimdi ise yürüyüş yolumuz yenileniyor. Her şey esnaf büyüsün başlığı altında..! Fakat biz esnafların bazı sıkıntıları var, burada önemli bir konunun altını çizmek isterim. Mesela yürüyüş yolu yapılırken keşke pandemi zamanı yapılsaydı ve keşke proje yapılırken elektrik alt yapısındaki havalandırmalarda projeye dahil edilseydi. Malum 39 -40 derece yaz sıcaklarında uzun süreli elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu trafoların havalandırmasının yetersizliğinden kaynaklanıyor. İnşallah yetkili kişiler, sesimizi duyup bu önemli konuya el atarlar. Esnaf olarak bunu rica ediyorum.

Deniz Güner Kimdir?

24 Kasım 1980 Gölcük doğumluyum. İlkokul ve Liseyi Gölcük’te okudum. Daha sonraki eğitim hayatıma İstanbul’da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam ettim. Bankacılık mezunuyum. Asıl mesleğim bankacılık fakat evlendikten sonra eşimin işiyle de evlenmiş oldum. 20 yıllık bir evliliğimden Şevval (18) ve Ceren(11) isminde 2 kızım var. Daha önceleri farklı özel sektörlerde işletme müdürü olarak görev yaptım. 5 yıldır da İzmit yürüyüş yolu Fevziye Cami karşısındaki Madlen Dondurma’nın işletmeciliğini yapıyorum.