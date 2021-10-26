İzmit Belediyesi tahliye yazısı gönderdi! Ordulular Derneğinde tahliye krizi

İzmit Belediyesi tarafından AKP’li Nevzat Doğan Döneminde Alikahya Demokrasi Parkı’nda bulunan bina dernek lokali olarak Ordulular Derneği’ne tahsis edilmişti. Orduluların yaklaşık 10 yıldır kullandığı Ordulular Derneği Binası geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi tarafından ihaleye çıkartıldı. Yapılan ihaleden haberlerinin olmadıklarını söyleyen Ordulular ihaleye katılmadı. Yapılan ihale sonrası dernek binası Samsun Dernekleri Federasyonu kazandı. İhaleyi kazanan Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Akın binayı Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği adına kullanacaklarını açıkladı.

POLİS DEVREYE GİRECEK Mİ?

Yapılan ihaleye karşı çıkan Ordulular binayı terk etmeyeceklerini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu tartışmaların ardından İzmit Belediyesi tarafından Ordulular Derneği’ne tahliye yazısı gönderdi. Derneğe gönderilen yazıda 27 Ekim Çarşamba Günü saat 14.00’a kadar dernek binasının tahliye edilmesi istendi. Binaya 10 yıldır çok büyük harcamalar yaptıklarını ifade eden Ordulular Derneği binayı tahliye etmeyeceklerini ifade etti. 25 bin Ordulunun yaşadığı Alikahya’da Orduluların en büyük çekincesi ise yönetim hatası olarak yorumladıkları anlaşmazlık nedeni ile polis ile karşı karşıya gelmek.