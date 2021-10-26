26 Eki 2021 - 16:36- Gündem G: 26 Eki 2021 - 16:40

İzmit Belediyesi tahliye yazısı gönderdi! Ordulular Derneğinde tahliye krizi

Alikahya’da bulunan Ordulular Derneği lokali binasının ihalesi geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi tarafından yapıldı. İddialara göre Orduluların haberinin olmadığı ihaleyi Samsun Dernekleri Federasyonu kazandı. Orduluların terk etmek istemediği bina için İzmit Belediyesi tahliye yazısı gönderdi. Ordulular ise binayı terk etmemekte kararlı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi tahliye yazısı gönderdi! Ordulular Derneğinde tahliye krizi mask

İzmit Belediyesi tarafından AKP’li Nevzat Doğan Döneminde Alikahya Demokrasi Parkı’nda bulunan bina dernek lokali olarak Ordulular Derneği’ne tahsis edilmişti. Orduluların yaklaşık 10 yıldır kullandığı Ordulular Derneği Binası geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi tarafından ihaleye çıkartıldı. Yapılan ihaleden haberlerinin olmadıklarını söyleyen Ordulular ihaleye katılmadı. Yapılan ihale sonrası dernek binası Samsun Dernekleri Federasyonu kazandı. İhaleyi kazanan Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Akın binayı Kocaeli  Sağlık Çalışanları Derneği adına kullanacaklarını açıkladı.

POLİS DEVREYE GİRECEK Mİ?

Yapılan ihaleye karşı çıkan Ordulular binayı terk etmeyeceklerini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu tartışmaların ardından İzmit Belediyesi tarafından Ordulular Derneği’ne tahliye yazısı gönderdi. Derneğe gönderilen yazıda 27 Ekim Çarşamba Günü saat 14.00’a kadar dernek binasının tahliye edilmesi istendi. Binaya 10 yıldır çok büyük harcamalar yaptıklarını ifade eden Ordulular Derneği binayı tahliye etmeyeceklerini ifade etti. 25 bin Ordulunun yaşadığı Alikahya’da Orduluların en büyük çekincesi ise yönetim hatası olarak yorumladıkları anlaşmazlık nedeni ile polis ile karşı karşıya gelmek.

 

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26 Eki 2021 - 16:36 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehdi - Herkes kanunlara uyacak. Ben çıkmamda ne oluyor sen kanundan üstün müsün. Aksi taktirde polis ensenden tutup atacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ekim 17:02
01

Jeol. Müh. Behzat G.n - Alikahya 'dan, Kuzey Anadolu Fayının bir yan kolu geçmektedir. Bilginiz olsun, inanmayanlar Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde bulunan haritaya bakabilir. Tek katli bina dayanir gibi durmaktadiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ekim 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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