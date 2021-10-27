Kepenkler açılmayınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Olay, Derince bağlı İbnisina Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K.'ye ait kapalı iş yerinin odunluğunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin odunluğunun açılmayan otomatik kapısı sebebiyle zor anlar yaşadı. Bu sırada panik olan mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri otomatik kapının kepengini demir kesme makinası ile keserek içeri girdi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Derince bağlı İbnisina Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K.'ye ait kapalı iş yerinin odunluğunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin odunluğunun açılmayan otomatik kapısı sebebiyle zor anlar yaşadı. Bu sırada panik olan mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri otomatik kapının kepengini demir kesme makinası ile keserek içeri girdi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.