27 Eki 2021 - 09:18- Gündem G: 27 Eki 2021 - 09:20

Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde gerçekleştirdiği boyama çalışmasıyla parkı rengârenk bir görünüme kavuşturuyor

Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güneşli havaları değerlendirerek parklardaki boya, bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım çalışmalarıyla yenilediği Yenişehir Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde şimdi de boyama çalışması gerçekleştirdi.


DUVARLAR HAYAT BULUYOR 

Ekipler, oturma grupları ve aydınlatma direklerinin boyalarını yenileyerek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni daha estetik bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca, Ecaterina Nicolau’nun fırça darbeleriyle de bahçenin duvarları hayat buluyor. Duvar renklendirme çalışması tamamlandığında Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşacak.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi mask
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar mask
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı mask
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı
Duman, İzmit’e geliyor   mask
Duman, İzmit’e geliyor  
İzmit Belediyesinden Ambarcı’da yoğun tırpan mesaisi mask
İzmit Belediyesinden Ambarcı’da yoğun tırpan mesaisi
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda şampiyon bugün belli oluyor mask
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda şampiyon bugün belli oluyor
İzmit Belediyesi, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında mask
İzmit Belediyesi, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında
İzmit Belediyesi, Erasmus+ programı hakkında  gençleri bilgilendirdi mask
İzmit Belediyesi, Erasmus+ programı hakkında  gençleri bilgilendirdi
İZGİM ile yeniden doğdu; öğrencilikten koordinatörlüğe mask
İZGİM ile yeniden doğdu; öğrencilikten koordinatörlüğe
“TÜGVA’ya verilen yurdu gerekirse yargı yoluna taşıyacağız” mask
“TÜGVA’ya verilen yurdu gerekirse yargı yoluna taşıyacağız”

27 Eki 2021 - 09:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında  mask
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gençlik Vapuru kalkıyor mask
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gençlik Vapuru kalkıyor
Aygün, Kırımlılara konuk oldu mask
Aygün, Kırımlılara konuk oldu
OLFED’de Sağlam adaylığını açıkladı! mask
OLFED’de Sağlam adaylığını açıkladı!
Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı mask
Keleş: Psikolojik eşik 1’in altı
“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var” mask
“Yeni nesilleri inşa etmede sorumluluğumuz var”
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL