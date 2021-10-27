Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güneşli havaları değerlendirerek parklardaki boya, bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım çalışmalarıyla yenilediği Yenişehir Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde şimdi de boyama çalışması gerçekleştirdi.



DUVARLAR HAYAT BULUYOR

Ekipler, oturma grupları ve aydınlatma direklerinin boyalarını yenileyerek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni daha estetik bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca, Ecaterina Nicolau’nun fırça darbeleriyle de bahçenin duvarları hayat buluyor. Duvar renklendirme çalışması tamamlandığında Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşacak.