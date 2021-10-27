İzmit Belediyespor, Nuran Tutsak ile anlaştı

İzmit Belediyespor 1 ve 2 numara pozisyonlarında oynayan 23 yaşındaki Nuran Tutsak’ı kadrosuna kattı. Son olarak Elazığ İl Özel İdare takımında oynayan 1.71 boyundaki Nuran, daha önce Tarsus Belediye, Meski SK, Çukurova Basket, Samsun 55 Gençlik, Hatayspor, Edremit Belediye Güre, Mersin Üniversitesi, Adana Basketbol ve Mersin Yenişehir takımlarında da forma giydi.