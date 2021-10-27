Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı  

Şehir merkezleri kadar köylere de önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok köye spor alanları inşa ediyor. Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı’nın hemen yanına basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği sahada çalışmalara başlandı.
KAZI VE ÇEVRE İSTİNAT TEMELİ
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlanılan çalışma kapsamında kazı ve çevre istinat temel işleri için demir, kalıp ve beton imalatlarına başlandı. Bu çalışmalardan sonra saha içi dolgu ve diğer zemin işlerine devam edilecek.
644 METREKARE ALAN
Bölgede yaşayan vatandaşların istifade edebileceği Dilovası Çerkeşli Köyündeki yeni saha 644 metrekare alan içerisine inşa edilecek. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha çevresine 4 metre yüksekliğinde galvanizli tel çit yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.