Ali Osman Kılıç hayatını kaybetti

Gölcük Merkez Mahallesi 1. Sokak üzerinde ikamet eden, Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı aynı zamanda Gölcük tersanesinden emekli Ali Osman Kılıç(77) kolon kanseri nedeniyle yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Başiskele'de özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Gölcük Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi emekli Deniz Astsubayı İbrahim Kılıç ile birlikte 4 çocuk babası olan Ali Osman Kılıç, dün öğle namazına müteakiben Tevfik Hoca Vakıf Camii'nden alınarak Nüzhetiye mezarlığında toprağa verildi. Kılıç’ın cenaze törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Belediye Başkan Yardımcıları, TÜED Gölcük Şubesi Yöneticileri, üyeleri, Belediye Daire Görevlileri, İlimizin ve ilçemizin Siyasi Parti başkanları ve temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK ve Dernek Başkanları, Muhtarlar, esnaflar katıldı. Öte yandan Ali Osman Kılıç'ın eşi Şaziment Kılıç'ın ise 1 ay önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.