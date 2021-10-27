Gölcük Merkez Mahallesi 1. Sokak üzerinde ikamet eden, Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı aynı zamanda Gölcük tersanesinden emekli Ali Osman Kılıç(77) kolon kanseri nedeniyle yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Başiskele'de özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Gölcük Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi emekli Deniz Astsubayı İbrahim Kılıç ile birlikte 4 çocuk babası olan Ali Osman Kılıç, dün öğle namazına müteakiben Tevfik Hoca Vakıf Camii'nden alınarak Nüzhetiye mezarlığında toprağa verildi. Kılıç’ın cenaze törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Belediye Başkan Yardımcıları, TÜED Gölcük Şubesi Yöneticileri, üyeleri, Belediye Daire Görevlileri, İlimizin ve ilçemizin Siyasi Parti başkanları ve temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK ve Dernek Başkanları, Muhtarlar, esnaflar katıldı. Öte yandan Ali Osman Kılıç'ın eşi Şaziment Kılıç'ın ise 1 ay önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ali Osman Kılıç hayatını kaybetti
Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç (77) kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Salih - allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.