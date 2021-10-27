27 Eki 2021 - 09:54- Gündem G: 27 Eki 2021 - 09:57

Bakan Koca'dan Kocaeli paylaşımı!
Bakan Koca'dan Kocaeli paylaşımı! mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOCAELİ ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadelerine yer verdi.

VALİ YAVUZ: MAVİ, KOCAELİ'YE ÇOK YAKIŞTI

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mavi, Kocaeli’ye çok yakıştı. 2. doz aşıda % 75’e ulaştık. Sevgili halkımıza ve fedakar sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşı ile daha güvendeyiz!"
# sağlık

27 Eki 2021 - 09:54 - Gündem

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