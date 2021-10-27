Bakan Koca'dan Kocaeli paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOCAELİ ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadelerine yer verdi.
VALİ YAVUZ: MAVİ, KOCAELİ'YE ÇOK YAKIŞTI
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mavi, Kocaeli’ye çok yakıştı. 2. doz aşıda % 75’e ulaştık. Sevgili halkımıza ve fedakar sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşı ile daha güvendeyiz!"
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.