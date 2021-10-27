27 Eki 2021 - 10:07- Gündem G: 27 Eki 2021 - 10:08

İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim  

Büyükşehir İtfaiyesi, İZAYDAŞ personeline acil durum ekipleri güncelleme eğitimi verdi  

İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personellerinden oluşan acil durum ekiplerine güncelleme eğitimi verdi.

 

ACİL DURUM EKİPLERİ

Prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan tesis personellerine, daha önce verilen Acil Durum Ekipleri Eğitimine ek olarak güncelleme eğitimleri de verildi. Olası yangın ve acil durumlarda hareket tarzı ile önceden belirlenen senaryolara göre müdahale uygulamaları yapıldı.

 

YANGINLA MÜCADELE

Yangınla mücadele kullanılan yangın akımları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personelleri becerileriyle göz doldurdu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 Eki 2021 - 10:07 - Gündem

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