İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personellerinden oluşan acil durum ekiplerine güncelleme eğitimi verdi.
ACİL DURUM EKİPLERİ
Prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan tesis personellerine, daha önce verilen Acil Durum Ekipleri Eğitimine ek olarak güncelleme eğitimleri de verildi. Olası yangın ve acil durumlarda hareket tarzı ile önceden belirlenen senaryolara göre müdahale uygulamaları yapıldı.
YANGINLA MÜCADELE
Yangınla mücadele kullanılan yangın akımları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personelleri becerileriyle göz doldurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.