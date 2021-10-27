Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de yol üst yapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, öncesinde plent miks temel serimi de yaparak yolu asfalta hazırladı. Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt,1.680 ton pmt serimi yapıldı.
SIRADA GAZİ CADDESİ VAR
500 metre uzunluktaki Kartepe Ballıca Sokak asfaltlanarak konforlu hale getirilirken Ballıca sokağın paralelinde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde de önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasına başlanması planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.