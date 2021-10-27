27 Eki 2021 - 10:37- Gündem G: 27 Eki 2021 - 10:38

Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı  

Büyükşehir, Kartepe Ballıca Sokağı asfaltladı. Önümüzdeki günlerde de Gazi Caddesinde asfalt serimi çalışmalarına başlanması planlanıyor  

Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de yol üst yapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, öncesinde plent miks temel serimi de yaparak yolu asfalta hazırladı. Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt,1.680 ton pmt serimi yapıldı.

 

SIRADA GAZİ CADDESİ VAR

500 metre uzunluktaki Kartepe Ballıca Sokak asfaltlanarak konforlu hale getirilirken Ballıca sokağın paralelinde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde de önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasına başlanması planlanıyor.
# Kartepe, Sokak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim   mask
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim  
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı   mask
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı  
Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk destek mask
Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk destek
KO-MEK’ten UKOM’a destek   mask
KO-MEK’ten UKOM’a destek  
Cumhuriyet ve festival coşkusu birlikte yaşanacak mask
Cumhuriyet ve festival coşkusu birlikte yaşanacak
“Yatalaktım, Büyükşehir’le yürümeye başladım’’   mask
“Yatalaktım, Büyükşehir’le yürümeye başladım’’  
Kocaeli’nin her noktasında bir üstyapı çalışması var mask
Kocaeli’nin her noktasında bir üstyapı çalışması var
Dilovası katlı otoparkı yükseliyor   mask
Dilovası katlı otoparkı yükseliyor  
Büyükşehir öncülüğünde yol güvenliği bilgilendirme sunumu mask
Büyükşehir öncülüğünde yol güvenliği bilgilendirme sunumu
“İzmit için 1 milyar 126 milyon TL’lik yatırım yaptık” mask
“İzmit için 1 milyar 126 milyon TL’lik yatırım yaptık”

27 Eki 2021 - 10:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı   mask
Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı  
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim   mask
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim  
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı   mask
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı  
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor mask
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında  mask
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gençlik Vapuru kalkıyor mask
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gençlik Vapuru kalkıyor
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL