27 Eki 2021 - 10:38- Gündem G: 27 Eki 2021 - 10:41

Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor

Kartepe Belediyesi ile KAMADER ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Eşme sahilinde 45 takımın mücadelesiyle gerçekleşecek.
Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor mask

Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER)’in ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Sazan Tutma Yarışması başlıyor. 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Eşme sahilinde yapılacak olan yarışlarda 45 takım mücadele edecek.

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanıkderesi bölgelerinde olta sallayacak yarışmacılar, 20 hakem, 20 görevli nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız mücadele edecekler. 29 Ekim Cuma günü yapılacak olan kura çekimi ile yarışmacıların sıralaması oluşacak. Daha sonra sektörler için yarışmacılar yeniden kura çekerek yarışacakları yerlere kamp kuracaklar. 5 Kasım Cuma günü saat 12.00’ye kadar en büyük balığı ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek olan takımlarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Eşme sahilinde düzenlenecek olan törenle verilecek.

Yarışma hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepemiz'in hem doğal güzellikleri ile hem de doğa sporlarına uygunluğu ile Marmara Bölgemizin göz bebeği. Bu özellikleriyle ülkemizde sayılı organizasyonlarla ev sahipliği yapabilme avantajına sahibiz. Bizim görevimiz de bu avantajları turizm ve ilçemizin tanıtımı açısından fırsata çevirmek. Yarışmalar için emeği geçenleri kutluyor ve takımlara başarılar diliyorum” dedi.

# Kartepe, Mustafa

27 Eki 2021 - 10:38 - Gündem

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