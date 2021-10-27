27 Eki 2021 - 10:43- Gündem G: 27 Eki 2021 - 10:45

‘’Ormanlarımız Yok Olmasın’’sergisi Ormanya’da açıldı  

“Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliğinde Ormanya’yı tuvallerine taşıyan öğrencilerin eserleri sergilenmeye başladı  

‘’Ormanlarımız Yok Olmasın’’sergisi Ormanya’da açıldı   mask

Güzel Sanatlar ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için “Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliği düzenlenmişti. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı Ormanya’da gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin, doğayı tuvallerine yansıttığı eserler Ormanya Sergi Salonu’nda sergilenmeye başladı.

 

ORMANLARIMIZ YOK OLMASIN

Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi, Çayırova Yapı Kredi ve Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden “1000 Okul Projesi” kapsamında sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ile yepyeni bir proje daha hayat buldu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğince gerçekleştirilen “Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliği 33 öğrenciyle Ormanya’da gerçekleştirilmişti. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim gören öğrenciler Ormanya’da hayal güçlerini konuşturduğu eserler, sergilenmeye başladı.

 

ORMANYA ZİYARETÇİLERİ SANATA DOYACAK

Ormanya’da Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, Ormanköy, Göller, Böcek Oteli, Yaban Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gibi bölümlerde gerçekleşen canlı performans resim etkinliğinde ortaya çıkan eserler Ormanya Sergi Salonunda görücüye çıktı. Ormanlarımız yok olmasın temasıyla farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerin çizimleri 15 Aralık tarihine kadar  Ormanya Sergi Salonunda gezilebilecek.

# Çayırova, Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje, eğitim

27 Eki 2021 - 10:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor mask
Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor
Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı   mask
Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı  
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim   mask
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim  
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı   mask
Dilovası Çerkeşli’deki yeni saha için çalışmalara başlandı  
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor mask
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında  mask
Dondurmanın Ustası Madlen, 41 yaşında 
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL