Malta Spor Kulübü’nden büyük başarı

İlimizin çiçeği burnunda kulüplerinden ancak çalışmaları ile hayli dikkat çeken Malta Spor Kulübü Atletizm Takımı Yalova’da düzenlenen Kivi Koşusu’nda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi.
İzmit temsilcisinin başarılı kadın sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 de beşincilik elde ettiler. Özellikle kadın takımının 5 ve 10 kilometredeki şampiyonlukları ayakta alkışlandı. Kulübün genel koordinatörü Orhan Filiz “Dereceye giren sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Antrenörümüz Ömer Kaya'ya, bu ekibin oluşmasında ve hazırlanışındaki emeği ve mücadelesi için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
MALTA SPOR KULÜBÜ’NÜN DERECELERİ
Kadın Takımı 5 ve 10 kilometrede birinci oldu.
Esra Karapur 5 kilometrede 40 Yaş Grubunda birinci oldu.
Edanur Çakmak 5 kilometrede Gençler kategorisinde ikinci oldu.
Melisa Yağbasan 10 kilometre Gençler kategorisinde üçüncü oldu.
Hüsniye Dursun 10 kilometre kadınlarda üçüncü oldu.
Derya Şanlıtürk 10 kilometre kadınlarda beşinci oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.