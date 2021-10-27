27 Eki 2021 - 10:55- Spor G: 27 Eki 2021 - 10:56

Malta Spor Kulübü’nden büyük başarı

İlimizin çiçeği burnunda kulüplerinden ancak çalışmaları ile hayli dikkat çeken Malta Spor Kulübü Atletizm Takımı Yalova’da düzenlenen Kivi Koşusu’nda...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Malta Spor Kulübü’nden büyük başarı mask

İlimizin çiçeği burnunda kulüplerinden ancak çalışmaları ile hayli dikkat çeken Malta Spor Kulübü Atletizm Takımı Yalova’da düzenlenen Kivi Koşusu’nda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi.

ANTRENÖR ÖMER KAYA

İzmit temsilcisinin başarılı kadın sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 de beşincilik elde ettiler. Özellikle kadın takımının 5 ve 10 kilometredeki şampiyonlukları ayakta alkışlandı. Kulübün genel koordinatörü Orhan Filiz “Dereceye giren sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Antrenörümüz Ömer Kaya'ya, bu ekibin oluşmasında ve hazırlanışındaki emeği ve mücadelesi için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

MALTA SPOR KULÜBÜ’NÜN DERECELERİ

Kadın Takımı 5 ve 10 kilometrede birinci oldu.

Esra Karapur 5 kilometrede 40 Yaş Grubunda birinci oldu.

Edanur Çakmak 5 kilometrede Gençler kategorisinde ikinci oldu.

Melisa Yağbasan 10 kilometre Gençler kategorisinde üçüncü oldu.

Hüsniye Dursun 10 kilometre kadınlarda üçüncü oldu.

Derya Şanlıtürk 10 kilometre kadınlarda beşinci oldu.

# Kadın

27 Eki 2021 - 10:55 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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