Personelden önce ofise girerek bardaktan su içiyor

Kartepe'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkının canlı popülasyonu her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da hayvanlara sunulan ferah yaşam alanları, rahatça üremelerine, alandaki doğal tür sayısının giderek artmasına katkı sunuyor. Alanda yaşayan hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan personelin yönetim ofisleri ise son günlerde sürpriz misafirlerinin uğrak yerlerinden biri haline gelmeye başladı. Soyu tükenme tehlikesi altında olan kızıl sincapların girerek çalışma masalarının üzerinde gezdiğini gören Ormanya personeli, ilk zamanlar şaşırsalar da her gün gelen sincaplarla ofislerini paylaşır hale geldiler.
Her sabah erken saatte Ormanya personellerinin geliş saatlerinde yönetim ofisine giren kızıl sincaplar, ofiste gezinerek çalışma masalarının üzerindeki yiyecek ve içeceklerden tüketmeye başladı. Zamanla personelin bardaklarından su içmeye de başlayan kızıl sincaplar, ofisteki çalışanların adeta neşe kaynağı haline geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.