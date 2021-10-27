Akü kutusuna uyuşturucuları zulaladı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda motor kısmında akü kutusuna zulalanmış halde 102 gram metamfetamin maddesi ile 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.