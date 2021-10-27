27 Eki 2021 - 11:03- Asayiş G: 27 Eki 2021 - 11:07

Akü kutusuna uyuşturucuları zulaladı

İzmit'te durdurulan bir otomobilin akü kutusuna zulalanmış halde 104 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Akü kutusuna uyuşturucuları zulaladı mask

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda motor kısmında akü kutusuna zulalanmış halde 102 gram metamfetamin maddesi ile 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

27 Eki 2021 - 11:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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