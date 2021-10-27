27 Eki 2021 - 11:22- Spor G: 27 Eki 2021 - 11:23

İşte 2021 – 2022 model Şirinspor!

Süper Amatör Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi takımları kadrolarına kurmaya devam ediyor. Bu kulüplerden birisi de Kartepe temsilcilerinden Şirinspo...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
İşte 2021 – 2022 model Şirinspor! mask

Süper Amatör Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi takımları kadrolarına kurmaya devam ediyor. Bu kulüplerden birisi de Kartepe temsilcilerinden Şirinspor. Hasan Cebeci’nin başkanlığında, Şirinsulhiye Köyü’nde ikamet eden çalışkan yönetimi ile yeni sezona başlayacak olan Şirinspor’u bu sezon da Ufuk Öğütveren çalıştıracak. Kadrosunda 25 futbolcusu bulunan takım il transferde 10 isimle nikah tazelerken 15 yeni ismi kadrosuna kattı. Başkan Hasan Cebeci, Şirinsulhiye’yi ve Kartepe’yi daha önce olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti ve sakatlıksız bir sezon diledi.

2021-2022 ŞİRİNSPOR A TAKIM KADROSU

DIŞ TRANSFER

İsmail Ejderoğlu – Stoper – Maşukiye

Fatih Örsoğlu – Sağ açık - Derbent

Kerem Baysal – Sağ bek – Derbent

Tunahan Kamış – Sol bek – Maşukiye

İhsan Taban – Ön libero – Derbent

Ertuğrul Ertuğ – Stoper – Balaban

Yusuf Demir – Sağ açık – Nusretiye

Kadir Nalbantoğlu – Forvet – Sapanca

Mert Yıldız – Forvet - Nusretiye

Cüneyt Altun – Sol açık – 41 FK

Onur Cebeci – Sol açık – Yuvacık

Burak Ertuğ – Orta saha – Balaban

Esat Ertuğ – Sağ açık – Balaban

Mesut Er – Orta saha - Balaban

Gökhan Ertuğ – Sağ açık – Sol bek

İÇ TRANSFER

Emir Emil – Sol açık

Erkan Aydın – Kaleci

Haktan Demir – Kaleci

Enes Yiğit – Sağ açık

Berat Tanrıverdi – Stoper

Emre Kahraman – Sol bek

Hakan Özçelik – Kaleci

Kerem Duman – Orta saha

Bilal Bekil – Sağ açık

Sencan Cebeci – Ön libero

Teknik Direktör – Ufuk Öğütveren

# Kartepe

27 Eki 2021 - 11:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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