İşte 2021 – 2022 model Şirinspor!

Süper Amatör Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi takımları kadrolarına kurmaya devam ediyor. Bu kulüplerden birisi de Kartepe temsilcilerinden Şirinspor. Hasan Cebeci’nin başkanlığında, Şirinsulhiye Köyü’nde ikamet eden çalışkan yönetimi ile yeni sezona başlayacak olan Şirinspor’u bu sezon da Ufuk Öğütveren çalıştıracak. Kadrosunda 25 futbolcusu bulunan takım il transferde 10 isimle nikah tazelerken 15 yeni ismi kadrosuna kattı. Başkan Hasan Cebeci, Şirinsulhiye’yi ve Kartepe’yi daha önce olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti ve sakatlıksız bir sezon diledi.
2021-2022 ŞİRİNSPOR A TAKIM KADROSU
DIŞ TRANSFER
İsmail Ejderoğlu – Stoper – Maşukiye
Fatih Örsoğlu – Sağ açık - Derbent
Kerem Baysal – Sağ bek – Derbent
Tunahan Kamış – Sol bek – Maşukiye
İhsan Taban – Ön libero – Derbent
Ertuğrul Ertuğ – Stoper – Balaban
Yusuf Demir – Sağ açık – Nusretiye
Kadir Nalbantoğlu – Forvet – Sapanca
Mert Yıldız – Forvet - Nusretiye
Cüneyt Altun – Sol açık – 41 FK
Onur Cebeci – Sol açık – Yuvacık
Burak Ertuğ – Orta saha – Balaban
Esat Ertuğ – Sağ açık – Balaban
Mesut Er – Orta saha - Balaban
Gökhan Ertuğ – Sağ açık – Sol bek
İÇ TRANSFER
Emir Emil – Sol açık
Erkan Aydın – Kaleci
Haktan Demir – Kaleci
Enes Yiğit – Sağ açık
Berat Tanrıverdi – Stoper
Emre Kahraman – Sol bek
Hakan Özçelik – Kaleci
Kerem Duman – Orta saha
Bilal Bekil – Sağ açık
Sencan Cebeci – Ön libero
Teknik Direktör – Ufuk Öğütveren
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.