AKP’li Seymen: Gölcük için birlikteyiz

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve ilçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün siyasi parti ilçe başkanları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer önderliğinde bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Seymen, “Gölcük için birlikteyiz” dedi. Seymen,“Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer’in davetiyle MHP İlçe Başkanı Sayın Bilal Çakır, CHP İlçe Başkanı Sayın Fikret Gürel, BBP İlçe Başkanı Sayın Şahin Akpınar, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sayın Kadriye Güner, SP İlçe Başkanı Sayın Yaşar Yıldız, DP İlçe Başkanı Sayın Ahmet Levent, DEVA Partisi İlçe Başkanı Sayın Ersen Bilir’in katılımıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

“AYNI KAREDE BULUŞABİLİYORUZ”

Seymen, “Hizmetlerimizi gerçekleştirirken bizlere engel olmalarını değil, destek olmalarını bekleriz. Gölcük çok büyük bir yer değil. Bizler uzun yıllardır burada yaşayan aileleriz. Tek amacımız Gölcük’e hizmet olunca aynı karede buluşabiliyoruz. Ayinesi iştir kişinin. Biz AK Parti Gölcük olarak kapı kapı dolaşmaya devam edecek, gönül köprüleri kurmayı sürdüreceğiz. Her şey bu cennet vatan ve kadirşinas millet için” diye konuştu.